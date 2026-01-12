Prosus Registered (N) - Aktie steigt kräftig - 12.01.2026

Mit einer Performance von +4,08 % konnte die Prosus Registered (N) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Prosus Registered (N) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,05 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 55,77€, mit einem Plus von +4,08 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Prosus ist ein führendes globales Technologie-Investmentunternehmen mit einem diversifizierten Portfolio in wachstumsstarken Sektoren.

Der heutige Anstieg bei Prosus Registered (N) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -6,31 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche ist die Prosus Registered (N) Aktie damit um +3,23 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,33 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Prosus Registered (N) eine positive Entwicklung von +6,25 % erlebt.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,32 % geändert.

Prosus Registered (N) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,23 % 1 Monat +4,33 % 3 Monate -6,31 % 1 Jahr +65,00 %

Informationen zur Prosus Registered (N) Aktie

Es gibt 2 Mrd. Prosus Registered (N) Aktien. Damit ist das Unternehmen 132,67 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im E-Stoxx 50.

Prosus Registered (N) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Prosus Registered (N) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Prosus Registered (N) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.