    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    WDH/Symrise

    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verkauf von Terpenen-Geschäft - Abschreibungen belasten

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise plant Verkauf des Terpenen-Geschäfts.
    • Abschreibungen von 145 Mio. Euro und 150 Mio. Euro.
    • Keine Auswirkungen auf Liquidität oder operatives Geschäft.
    WDH/Symrise - Verkauf von Terpenen-Geschäft - Abschreibungen belasten
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Leadsatz angepasst)

    HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts und schreibt in diesem Zusammenhang Millionen ab. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten für die zu verkaufende Sparte nimmt der Dax -Konzern für das vierte Quartal eine Wertberichtigung von etwa 145 Millionen Euro vor, wie das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in Holzminden mitteilte.

    Auf die in Schweden börsennotierte Beteiligung Swedencare AB schreiben die Niedersachen zusätzlich 150 Millionen Euro ab. Dies belaste das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Das führe zu einer Abweichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den Markterwartungen und der veröffentlichen Prognose, hieß es.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    27.703,53€
    Basispreis
    23,00
    Ask
    × 11,03
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    23.116,38€
    Basispreis
    2,31
    Ask
    × 11,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft von Symrise. Im Rahmen der Ergebnisberichterstattung würden sie bereinigt. Die Jahreszahlen will Symrise am 4. März vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt für 2025 noch ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent in Aussicht gestellt und eine operative Marge (Ebitda) von rund 21,5 Prozent.

    Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen soll über einen strukturierten Bieterprozess erfolgen. Die Gespräche seien fortgeschritten./men/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 25.413 auf Ariva Indikation (12. Januar 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -4,83 %/+44,83 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Symrise - SYM999 - DE000SYM9999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Symrise. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/Symrise Verkauf von Terpenen-Geschäft - Abschreibungen belasten Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts und schreibt in diesem Zusammenhang Millionen ab. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten für die zu verkaufende Sparte nimmt der Dax -Konzern für das …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     