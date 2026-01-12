WDH/Symrise
Verkauf von Terpenen-Geschäft - Abschreibungen belasten
- Symrise plant Verkauf des Terpenen-Geschäfts.
- Abschreibungen von 145 Mio. Euro und 150 Mio. Euro.
- Keine Auswirkungen auf Liquidität oder operatives Geschäft.
(Leadsatz angepasst)
HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts und schreibt in diesem Zusammenhang Millionen ab. Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten für die zu verkaufende Sparte nimmt der Dax -Konzern für das vierte Quartal eine Wertberichtigung von etwa 145 Millionen Euro vor, wie das Unternehmen am Montag nach Börsenschluss in Holzminden mitteilte.
Auf die in Schweden börsennotierte Beteiligung Swedencare AB schreiben die Niedersachen zusätzlich 150 Millionen Euro ab. Dies belaste das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda). Das führe zu einer Abweichung der Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber den Markterwartungen und der veröffentlichen Prognose, hieß es.
Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft von Symrise. Im Rahmen der Ergebnisberichterstattung würden sie bereinigt. Die Jahreszahlen will Symrise am 4. März vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt für 2025 noch ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent in Aussicht gestellt und eine operative Marge (Ebitda) von rund 21,5 Prozent.
Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen soll über einen strukturierten Bieterprozess erfolgen. Die Gespräche seien fortgeschritten./men/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,52 % und einem Kurs von 25.413 auf Ariva Indikation (12. Januar 2026, 20:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -4,83 %/+44,83 % bedeutet.
Hallo Huta,
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Guten abend !