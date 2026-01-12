RBC stuft Heidelberg Materials auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 233 Euro belassen. Anthony Codling passte in einer am Montag vorliegenden Studie sein Bewertungsmodell unter anderem an Währungseffekte und Wetterverhältnisse im vierten Quartal an. Dies habe seine Schätzungen für den Baustoffkonzern allerdings kaum verändert./niw/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:10 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 235,1EUR auf Tradegate (12. Januar 2026, 20:09 Uhr) gehandelt.



