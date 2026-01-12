17 0 Kommentare Symrise AG startet EUR 400 Mio. Aktienrückkaufprogramm

Symrise startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über 400 Mio. Euro – mit klaren Vorgaben zu Laufzeit, Preisrahmen und möglicher Kapitalherabsetzung.

