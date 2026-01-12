Symrise AG startet EUR 400 Mio. Aktienrückkaufprogramm
Symrise startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über 400 Mio. Euro – mit klaren Vorgaben zu Laufzeit, Preisrahmen und möglicher Kapitalherabsetzung.
Foto: Symrise
- Symrise AG hat ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 400 Mio. EUR beschlossen.
- Der Rückkaufzeitraum ist vom 1. Februar 2026 bis 31. Oktober 2026.
- Die Hauptversammlung ermächtigte den Vorstand, bis zu 10 % der ausstehenden Aktien bis zum 19. Mai 2030 zurückzukaufen.
- Der Kaufpreis pro Aktie darf den Börsenkurs am Handelstag um maximal 5 % über- oder unterschreiten.
- Das Programm dient der Einziehung von Aktien und der Herabsetzung des Grundkapitals.
- Symrise behält sich das Recht vor, das Rückkaufprogramm auszusetzen oder zu beenden; derzeit werden keine eigenen Aktien gehalten.
Der nächste wichtige Termin, Unternehmensbericht 2025, bei Symrise ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 70,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,07 % im Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.416,00PKT (+0,61 %).
+0,91 %
+3,53 %
+6,19 %
-8,06 %
-29,39 %
-34,03 %
-34,24 %
+22,49 %
+320,53 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte