Deutschland kauft acht MQ-9B SeaGuardian(R)-RPA über NSPA

SAN DIEGO, CA / ACCESS Newswire / 12. Januar 2026 / Das deutsche Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr und die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) haben die Beschaffung von acht ferngesteuerten Flugzeugen (Remotely Piloted Aircraft, RPA) vom Typ MQ-9B SeaGuardian von General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) bekannt gegeben. Das Programm umfasst vier zertifizierbare Bodenkontrollstationen. Die erste Lieferung wird für 2028 erwartet.

Deutschland schließt sich damit einer wachsenden Liste von NATO-Ländern an, die sich aufgrund der Multi-Domain-Fähigkeiten mit außergewöhnlich großer Reichweite und Ausdauer für die fortschrittlichen MQ-9B-RPA von GA-ASI entschieden haben. Die Plattform bietet Satellitensteuerung von Pol zu Pol und Enteisungsfunktionen, um Einsätze in kalten Klimazonen zu ermöglichen. SeaGuardian verfügt über zwei Multimode-Oberflächen-Suchradare, die eine großflächige Seeüberwachung ermöglichen, mit der Option, eine U-Boot-Abwehrfunktion hinzuzufügen. Darüber hinaus unterstützt das intern entwickelte Detect-and-Avoid-System die Fähigkeit der MQ-9B, in nicht segregierten Lufträumen für zivile Inlandsoperationen zu fliegen, wodurch sie für Einsätze von Deutschland aus äußerst vielseitig einsetzbar sind.

Im Jahr 2025 erhielt das MQ-9B als erstes großes RPA ein Military Type Certificate (MTC) von der Militärluftfahrtbehörde des Vereinigten Königreichs, das den sicheren Betrieb ohne geografische Einschränkungen, auch über bevölkerungsreichen Gebieten, bescheinigt.

„Wir freuen uns sehr, dass Deutschland sich der Liste der NATO-Länder angeschlossen hat, die sich für den MQ-9B SeaGuardian entschieden haben“, sagte Linden Blue, CEO von GA-ASI. „Die Verbreitung der MQ-9B in Europa sorgt für Gemeinsamkeiten zwischen den NATO-Ländern und bietet Deutschland Möglichkeiten zur Interoperabilität mit seiner P-8A-Flotte.“

Die Verhandlungen über den Erwerb wurden im Namen Deutschlands von NSPA geführt, die im Rahmen der MQ-9 Support Partnership (MIC SP) einen vertraglichen Rahmen entwickelt hat, um die Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedsländern zu unterstützen und die Beschaffung von MQ-9B für NATO-Verbündete und -Partner zu ermöglichen. NSPA hat MQ-9B in ihr Portfolio an Verteidigungssystemen aufgenommen, um im Namen der NATO-Staaten Verträge abzuschließen, mit dem Ziel, die Interoperabilität für gemeinsame Übungen und Operationen zu verbessern.