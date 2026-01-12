Symrise will Aktien zurückkaufen

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise
    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise plant Aktienrückkauf von bis zu 400 Mio. Euro.
    • Programm läuft vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026.
    • Aktien werden eingezogen, Grundkapital herabgesetzt.
    Foto: Symrise

    HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise will eigene Aktien zurückkaufen. Das Programm habe ein Gesamtvolumen von bis zu 400 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag in Holzminden mitteilte. Die Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Das Programm läuft den Angaben zufolge vom 1. Februar bis 31. Oktober 2026.

    Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die Aktie nachbörslich 0,3 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen bereits den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts sowie Abschreibungen angekündigt./nas/edh

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 71,18 auf Tradegate (12. Januar 2026, 20:28 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,11 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -4,49 %/+45,35 % bedeutet.




