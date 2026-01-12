Symrise AG startet großes Aktienrückkaufprogramm – Jetzt mehr erfahren!
Symrise setzt ein starkes Signal: Mit einem Aktienrückkauf über 400 Millionen Euro will der Konzern Kapitalstruktur und Aktionärsrendite gezielt stärken.
Foto: Symrise
- Symrise AG kündigt ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von 400 Millionen Euro an.
- Das Programm läuft vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026.
- Ziel des Rückkaufs ist die Einziehung von Aktien und die Herabsetzung des Grundkapitals.
- Vorstandsvorsitzender Jean-Yves Parisot betont, dass dies Vertrauen in die Zukunft des Unternehmens zeigt.
- Das Rückkaufprogramm soll die Aktionärsrendite steigern und ist Teil der Kapitalallokationsstrategie.
- Symrise hat eine solide finanzielle Basis, unterstützt durch Investment-Grade-Bewertungen von S&P Global und Moody's.
Der nächste wichtige Termin, Unternehmensbericht 2025, bei Symrise ist am 04.03.2026.
Der Kurs von Symrise lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 71,11EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,33 % im Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 71,94EUR das entspricht einem Plus von +1,17 % seit der Veröffentlichung.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.414,00PKT (+0,60 %).
