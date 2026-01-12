Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert

Alphabet ist nun eines der wenigen Unternehmen, die bei der Marktkapitalisierung jemals die Schwelle von 4 Billionen Dollar überschritten haben. Das Unternehmen hat in puncto Börsenwert Apple kürzlich überholt und liegt auf Platz zwei hinter Nvidia . Bislang hatten nur Nvidia, Apple und Microsoft die 4-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Nvidia ist nach wie vor das einzige Unternehmen, das jemals die 5-Billionen-Dollar-Marke geknackt hat./edh/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,27 % und einem Kurs von 223,5 auf Tradegate (12. Januar 2026, 20:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -3,07 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,47 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,87 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Von den letzten 7 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +47,52 %/+72,63 % bedeutet.