Apple-KI-Deal bringt Alphabet über 4 Billionen USD Börsenwert
- KI-Deal mit Apple hebt Alphabet-Aktien auf Rekordhoch.
- Alphabet übersteigt erstmals 4 Billionen US-Dollar.
- Googles KI-Technologie stärkt Apples Sprachassistentin Siri.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf einen KI-Deal mit Apple hat die Aktien des Internetkonzerns Alphabet am Montag auf ein weiteres Rekordhoch und erstmals über die Marke von 4 Billionen
US-Dollar gehievt. Zuletzt notierten die Papiere der Google-Muttergesellschaft 0,7 Prozent im Plus bei 330 Dollar und damit wieder unter der 4-Billionen-Marke.
Apples verbesserte Sprachassistentin Siri soll künftig von der KI-Technologie Gemini von Google gesteuert werden. Googles Technologie sei die beste Basis für Apples Lösungen bei Künstlicher Intelligenz, teilte der iPhone-Konzern dem Wirtschaftssender CNBC mit.
"Die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens sind nicht nur intakt, sondern wachsen sogar weiter, und kein anderer Akteur verfügt über solche Modelle, Rechenkapazitäten, Anwendungen, Talente und Daten, um im Bereich KI erfolgreich zu sein", sagte Divyaunsh Divatia, Research Analyst bei Janus Henderson Investors. Alphabet werde als großer Gewinner im Bereich der Künstlichen Intelligenz angesehen. Und diese Stärke trage dazu bei, dass Investoren Alphabet mit einem zunehmend hohen Kurs/Gewinn-Verhältnis bewerteten, so Divatia.
Alphabet ist nun eines der wenigen Unternehmen, die bei der Marktkapitalisierung jemals die Schwelle von 4 Billionen Dollar überschritten haben. Das Unternehmen hat in puncto Börsenwert Apple kürzlich überholt und liegt auf Platz zwei hinter Nvidia . Bislang hatten nur Nvidia, Apple und Microsoft die 4-Billionen-Dollar-Marke überschritten. Nvidia ist nach wie vor das einzige Unternehmen, das jemals die 5-Billionen-Dollar-Marke geknackt hat./edh/nas
Ein paar Punkte, die so schlicht nicht stimmen:
1. „Absturz ohne Ende“
Alphabet liefert stabile Umsätze, starke Margen und massiven Cashflow. Von einem strukturellen Kollaps ist nichts zu sehen – außer in deiner Interpretation.
2. Elliott-Wave-Argument („Welle 5 ist fertig“)
Das ist Spekulation, kein belastbares Modell. Damit kann man jede mögliche Kursbewegung nachträglich begründen. Für eine Investmententscheidung taugt das allein gar nichts.
3. „KI-Investitionen sind eine Luftnummer“
Alphabet gehört zu den wenigen Unternehmen weltweit, die KI vollständig vertikal integrieren: eigene Chips (TPU), DeepMind, Search-Ads als direkte Monetarisierungsmaschine.
Die Behauptung, dass Alphabet die Kapitalkosten nicht verdient, ignoriert völlig deren Skaleneffekte und Cashflow-Power.
4. „Monopolverlust führt zu Gewinneinbrüchen“
Selbst im Worst Case einer Zerschlagung wäre Alphabet für Aktionäre eher mehr wert (Sum-of-the-Parts). Einzelteile wie Search, YouTube oder Cloud würden separat extrem profitabel laufen.
Ein totaler Margeneinbruch ist kein wahrscheinliches Szenario.
5. „Jede Longposition ist im Risiko“
Das gilt für jede Aktie. Die Aussage bringt keinen Mehrwert.
Kurz:
Dein Szenario basiert auf Emotion, nicht auf Fundamentaldaten. Alphabet hat Risiken – aber KI als „Luftnummer“ und ein „Absturz ohne Ende“ sind fachlich nicht haltbar
