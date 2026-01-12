    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Symrise Aktie steigt - 12.01.2026

    Am 12.01.2026 ist die Symrise Aktie, bisher, um +3,29 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Symrise Aktie.

    Besonders beachtet! - Symrise Aktie steigt - 12.01.2026
    Foto: Symrise

    Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

    Symrise Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.01.2026

    Mit einer Performance von +3,29 % konnte die Symrise Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Symrise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,06 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 72,49, mit einem Plus von +3,29 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Obwohl sich die Symrise Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -7,89 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Symrise Aktie damit um +6,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Symrise +4,90 % gewonnen.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,57 % geändert.

    Symrise Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,08 %
    1 Monat +8,24 %
    3 Monate -7,89 %
    1 Jahr -28,91 %

    Informationen zur Symrise Aktie

    Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,06 Mrd.EUR € wert.

    Symrise AG startet großes Aktienrückkaufprogramm – Jetzt mehr erfahren!


    Symrise setzt ein starkes Signal: Mit einem Aktienrückkauf über 400 Millionen Euro will der Konzern Kapitalstruktur und Aktionärsrendite gezielt stärken.

    Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program


    EQS-News: Symrise AG / Key word(s): Share Buyback Symrise AG Announces Inaugural Share Buy-back Program 12.01.2026 / 20:31 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. Press release — Holzminden, 12 January 2026 …

    Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an


    EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf Symrise AG kündigt Aktienrückkaufprogramm an 12.01.2026 / 20:31 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung – Holzminden, 12. Januar …

    Symrise Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Symrise

    +3,10 %
    +5,80 %
    +8,52 %
    -8,06 %
    -29,39 %
    -34,03 %
    -34,24 %
    +22,49 %
    +329,67 %
