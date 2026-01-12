    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSymrise AktievorwärtsNachrichten zu Symrise

    Verkauf von Terpenen-Geschäft - Aktienrückkaufprogramm

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise plant Verkauf des Terpenen-Geschäfts.
    • Wertberichtigung von 145 Millionen Euro angekündigt.
    • Aktienrückkaufprogramm über 400 Millionen Euro gestartet.
    ROUNDUP/Symrise - Verkauf von Terpenen-Geschäft - Aktienrückkaufprogramm
    Foto: Arne Dedert - DPA

    HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Duft- und Geschmacksstoffhersteller Symrise plant den Verkauf seines Terpenen-Geschäfts und schreibt in diesem Zusammenhang Millionen ab. Der Verkauf des Geschäfts mit Terpenen soll über einen strukturierten Bieterprozess erfolgen. Die Gespräche seien fortgeschritten, teilte Symrise am Montag nach Börsenschluss mit. Zudem kündigte das Unternehmen an, eigene Aktien zurückkaufen zu wollen. Auf der Handelsplattform Tradegate gewann die Aktie nachbörslich 0,3 Prozent.

    Basierend auf den bisher erhaltenen Angeboten für die zu verkaufende Sparte nimmt der Dax -Konzern für das vierte Quartal eine Wertberichtigung von etwa 145 Millionen Euro vor.

    Zudem schreiben die Niedersachen auf die in Schweden börsennotierte Beteiligung Swedencare AB zusätzlich 150 Millionen Euro ab. Dies belaste das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) und führe zu einer Abweichung der Ergebnisse für das vergangene Jahr im Vergleich zu den Markterwartungen und der veröffentlichen Prognose, hieß es.

    Beide Maßnahmen hätten keine Auswirkung auf die Liquidität und das operative Geschäft von Symrise. Im Rahmen der Ergebnisberichterstattung würden sie bereinigt. Die Jahreszahlen will Symrise am 4. März vorlegen. Das Unternehmen hatte zuletzt für 2025 noch ein organisches Umsatzwachstum von 2,3 bis 3,3 Prozent in Aussicht gestellt und eine operative Marge (Ebitda) von rund 21,5 Prozent.

    Daneben kündigte Symrise ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies habe eine Laufzeit vom 1. Februar bis zum 31. Oktober 2026. Die Aktien sollen eingezogen und das Grundkapital entsprechend herabgesetzt werden. Symrise verfüge über einen hohen freien Mittelfluss und zunehmende finanzielle Flexibilität durch Portfoliomaßnahmen, kommentierte Vorstandschef Jean-Yves Parisot. Deswegen sei das Unternehmen "in einer hervorragenden Position, um in unsere strategischen Prioritäten zu investieren und unsere Aktionäre am Erfolg zu beteiligen".

    Symrise sei sehr solide aufgestellt und in der Lage, das Geschäft weiter profitabel auszubauen, um schneller als der Markt zu wachsen. "Wir sind zuversichtlich, nachhaltige, hohe Gewinne zu erzielen und langfristig Wert für alle Stakeholder zu schaffen. Das Programm spiegelt darüber hinaus unser Verständnis für einen wertsteigernden Kapitaleinsatz wider", ergänzte Parisot./nas/men/edh

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 25.425 auf Ariva Indikation (12. Januar 2026, 20:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,10 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 89,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -4,70 %/+45,03 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
