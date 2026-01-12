Natbridge erweitert seine Basis an Mineral-Claims mit einer verbindlichen Absichtserklärung für zusätzliche Parzellen auf dem Goldprojekt Cahuilla

Burnaby, BC – 12. Januar 2026 / IRW-Press / NatBridge Resources Ltd. („NatBridge“ oder das „Unternehmen“) (CSE: NATB | OTCID: NATBF | FWB: GI80) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 9. Januar 2026 mit Teras Resources Ltd. USA („Teras“) eine verbindliche Absichtserklärung („LOI“) über den geplanten Erwerb von drei weiteren beurkundeten Parzellen (zusammen die „Parzellen“) unterzeichnet hat, die Teil des Goldprojekts Cahuilla in Imperial County (Kalifornien) sind. Die Absichtserklärung baut auf dem am 21. Oktober 2025 bekannt gegebenen Kaufvertrag für Mineralrechte auf und treibt die Konsolidierung der beurkundeten Mineralrechte innerhalb des Projektgebiets voran. Diese Absichtserklärung ersetzt frühere Vereinbarungen und legt den Rahmen für die endgültige Vereinbarung zum Erwerb dieser Parzellen fest.

„Wir freuen uns, diesen nächsten Schritt mit Teras zu gehen und unsere Position auf dem Goldprojekt Cahuilla durch den Erwerb dieser drei Parzellen weiter zu stärken“, kommentierte Steve Moses, CEO von NatBridge Resources Ltd. „Diese Absichtserklärung spiegelt unser Engagement für ein diszipliniertes Wachstum, die fortgesetzte Konsolidierung der beurkundeten Mineralrechte bei Cahuilla und unsere kontinuierliche Zusammenarbeit mit Teras wider. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die endgültige Vereinbarung abzuschließen und das Projekt so voranzutreiben, dass es unseren Aktionären und Stakeholdern langfristige Vorteile bringt.“

Joseph Carrabba, CEO von Teras Resources, fügte hinzu: „Wir freuen uns, diese wichtige Transaktion mit NatBridge voranzubringen. Der Abschluss dieser Absichtserklärung zeugt von der konstruktiven Beziehung zwischen unseren Teams und unserer gemeinsamen Vision für die zukünftige Entwicklung des Goldprojekts Cahuilla. Wir freuen uns darauf, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, während wir auf eine endgültige Vereinbarung hinarbeiten.“

Als Gegenleistung für den Erwerb der Parzellen zahlt NatBridge an Teras USA einen Kaufpreis, der auf der zuvor angekündigten Phase-1-Akquisition der Parzellen 45 und 46 basiert und unter Bezugnahme auf die Goldressourcenschätzung gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) (der „technische Bericht“) in Bezug auf die untertägigen Mineralrechte, die die Parzellen umfassen, festgelegt wird.