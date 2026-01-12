Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.01.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: -7,43 %
Tagesperformance: -7,43 %
Platz 1
Performance 1M: -14,03 %
Performance 1M: -14,03 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,39 %
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 2
Performance 1M: +7,67 %
Performance 1M: +7,67 %
Insmed
Tagesperformance: -5,28 %
Tagesperformance: -5,28 %
Platz 3
Performance 1M: -14,24 %
Performance 1M: -14,24 %
Dexcom
Tagesperformance: +5,26 %
Tagesperformance: +5,26 %
Platz 4
Performance 1M: +5,59 %
Performance 1M: +5,59 %
Qualcomm
Tagesperformance: -5,00 %
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 5
Performance 1M: -6,36 %
Performance 1M: -6,36 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 6
Performance 1M: -0,65 %
Performance 1M: -0,65 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,81 %
Tagesperformance: -4,81 %
Platz 7
Performance 1M: +4,03 %
Performance 1M: +4,03 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 8
Performance 1M: +5,70 %
Performance 1M: +5,70 %
Intuit
Tagesperformance: -2,87 %
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 9
Performance 1M: -5,95 %
Performance 1M: -5,95 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 10
Performance 1M: +4,03 %
Performance 1M: +4,03 %
Microchip Technology
Tagesperformance: -2,81 %
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 11
Performance 1M: +6,97 %
Performance 1M: +6,97 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: +2,65 %
Tagesperformance: +2,65 %
Platz 12
Performance 1M: -12,64 %
Performance 1M: -12,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Microstrategy im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während das Unternehmen kürzlich 13.627 Bitcoin für 1,25 Mrd. $ erworben hat, äußern viele Anleger Bedenken über die Nachhaltigkeit dieser Strategie und die langfristige Wertentwicklung von Bitcoin. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ, was die Unsicherheit verstärkt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -2,64 %
Tagesperformance: -2,64 %
Platz 13
Performance 1M: -1,52 %
Performance 1M: -1,52 %
Intuitive Surgical
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 14
Performance 1M: +4,49 %
Performance 1M: +4,49 %
Intel
Tagesperformance: -2,60 %
Tagesperformance: -2,60 %
Platz 15
Performance 1M: +13,73 %
Performance 1M: +13,73 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Intel im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch, da die Aktie in den letzten 14 Tagen stark gestiegen ist, unterstützt durch politische Signale und neue Produkte. Die Bewertung ist jedoch umstritten, mit KGVs zwischen 2800 und 4500. Einige Anleger sind vorsichtig und warten auf einen Rückgang, während andere an die positive Entwicklung glauben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Intel eingestellt.
Constellation Energy
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 16
Performance 1M: -10,35 %
Performance 1M: -10,35 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 17
Performance 1M: -5,61 %
Performance 1M: -5,61 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -2,18 %
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 18
Performance 1M: +2,85 %
Performance 1M: +2,85 %
Broadcom
Tagesperformance: +2,18 %
Tagesperformance: +2,18 %
Platz 19
Performance 1M: -16,17 %
Performance 1M: -16,17 %
MercadoLibre
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 20
Performance 1M: +7,58 %
Performance 1M: +7,58 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 21
Performance 1M: +9,54 %
Performance 1M: +9,54 %
Comcast (A)
Tagesperformance: +2,10 %
Tagesperformance: +2,10 %
Platz 22
Performance 1M: +5,37 %
Performance 1M: +5,37 %
Adobe
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 23
Performance 1M: -5,84 %
Performance 1M: -5,84 %
T-Mobile US
Tagesperformance: -2,06 %
Tagesperformance: -2,06 %
Platz 24
Performance 1M: +3,10 %
Performance 1M: +3,10 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte