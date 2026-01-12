Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.01.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Synchrony Financial
Tagesperformance: -8,42 %
Platz 1
Performance 1M: -8,29 %
Capital One Financial
Tagesperformance: -7,67 %
Platz 2
Performance 1M: -2,96 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -6,88 %
Platz 3
Performance 1M: +5,81 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,39 %
Platz 4
Performance 1M: +7,67 %
Best Buy
Tagesperformance: -5,34 %
Platz 5
Performance 1M: -8,66 %
Dexcom
Tagesperformance: +5,20 %
Platz 6
Performance 1M: +5,59 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,09 %
Platz 7
Performance 1M: -0,65 %
Baxter International
Tagesperformance: -5,07 %
Platz 8
Performance 1M: +7,11 %
Qualcomm
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 9
Performance 1M: -6,36 %
American Express
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 10
Performance 1M: -7,01 %
Baker Hughes Company Registered (A)
Tagesperformance: -4,80 %
Platz 11
Performance 1M: +4,03 %
Insulet
Tagesperformance: -4,16 %
Platz 12
Performance 1M: -6,64 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -4,06 %
Platz 13
Performance 1M: +8,44 %
Albemarle
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 14
Performance 1M: +26,28 %
Dollar General Corporation
Tagesperformance: +3,72 %
Platz 15
Performance 1M: +12,61 %
Valero Energy
Tagesperformance: -3,69 %
Platz 16
Performance 1M: +5,72 %
Oracle
Tagesperformance: +3,67 %
Platz 17
Performance 1M: +4,47 %
Citigroup
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 18
Performance 1M: +5,06 %
Regeneron Pharmaceuticals
Tagesperformance: -3,57 %
Platz 19
Performance 1M: +5,70 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 20
Performance 1M: +22,76 %
Halliburton
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 21
Performance 1M: +8,77 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +3,37 %
Platz 22
Performance 1M: +5,16 %
Vistra
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 23
Performance 1M: +0,08 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 24
Performance 1M: +14,79 %
Akamai Technologies
Tagesperformance: +3,00 %
Platz 25
Performance 1M: +9,90 %
Edwards Lifesciences
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 26
Performance 1M: -0,14 %
Walmart
Tagesperformance: +2,96 %
Platz 27
Performance 1M: +4,94 %
Phillips 66
Tagesperformance: -2,95 %
Platz 28
Performance 1M: -2,95 %
Intuit
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 29
Performance 1M: -5,95 %
Analog Devices
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 30
Performance 1M: +4,03 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 31
Performance 1M: -14,12 %
Autozone
Tagesperformance: +2,84 %
Platz 32
Performance 1M: +1,76 %
Walt Disney
Tagesperformance: -2,81 %
Platz 33
Performance 1M: +2,48 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: +2,81 %
Platz 34
Performance 1M: +8,93 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +2,74 %
Platz 35
Performance 1M: +5,94 %
Teradyne
Tagesperformance: +2,55 %
Platz 36
Performance 1M: +10,25 %
Huntington Ingalls Industries
Tagesperformance: +2,50 %
Platz 37
Performance 1M: +22,87 %
Constellation Brands (A)
Tagesperformance: +2,49 %
Platz 38
Performance 1M: +1,99 %
GE Vernova
Tagesperformance: +2,43 %
Platz 39
Performance 1M: -8,17 %
Kroger
Tagesperformance: +2,30 %
Platz 40
Performance 1M: +0,05 %
