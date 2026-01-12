Seagate Technology Holdings Aktie auf Höhenflug - 12.01.2026

Die Seagate Technology Holdings Aktie notiert aktuell bei 275,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,44 % zugelegt, was einem Anstieg von +14,23 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Seagate Technology Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +43,09 %.

Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +5,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +9,42 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,35 % 1 Monat -0,65 % 3 Monate +43,09 % 1 Jahr +201,99 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Es gibt 218 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,73 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.