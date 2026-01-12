Besonders beachtet!
Seagate Technology Holdings Aktie auf Höhenflug - 12.01.2026
Am 12.01.2026 ist die Seagate Technology Holdings Aktie, bisher, um +5,44 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Seagate Technology Holdings Aktie.
Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.
Seagate Technology Holdings aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 12.01.2026
Die Seagate Technology Holdings Aktie notiert aktuell bei 275,68€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,44 % zugelegt, was einem Anstieg von +14,23 € entspricht. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Seagate Technology Holdings Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +43,09 %.
Allein seit letzter Woche ist die Seagate Technology Holdings Aktie damit um +5,35 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -0,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Seagate Technology Holdings um +9,42 % gewonnen.
Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.
Seagate Technology Holdings Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,35 %
|1 Monat
|-0,65 %
|3 Monate
|+43,09 %
|1 Jahr
|+201,99 %
Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie
Es gibt 218 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 59,73 Mrd.EUR € wert.
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.01.2026
Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im US Tech 100.
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.01.2026
Top- und Flop-Aktien am 12.01.2026 im S&P 500.
Börsen Update USA - 12.01. - US Tech 100 stark +0,17 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Seagate Technology Holdings Aktie jetzt kaufen?
Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.