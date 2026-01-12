RBC stuft Airbus auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Die Auslieferungen hätten weitgehend dem jüngst reduzierten Jahresziel des Flugzeugbauers entsprochen, schrieb Ken Herbert in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun richte sich das Anlegerinteresse auf das Lieferziel für 2026. Herbert rechnet mit einem Anstieg von 12 Prozent auf 890 Maschinen./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 13:54 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 216,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Ken Herbert

Analysiertes Unternehmen: Airbus

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 240

Kursziel alt: 240

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

