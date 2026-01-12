JEFFERIES stuft Airbus auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen für 2025 auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Flugzeugauslieferungen hätten ihre Prognose leicht übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr könnte der Flugzeugbauer ein Auslieferungsziel von rund 900 Maschinen anpeilen, glaubt die Expertin./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 12:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,79 % und einem Kurs von 216,6EUR auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 22:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Airbus
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 230
Kursziel alt: 230
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
