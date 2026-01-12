JPMORGAN stuft MICHELIN auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin nach einer Telefonkonferenz vor den Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Nach den Indikationen des Reifenherstellers habe er sein Finanzmodell aktualisiert und die Schätzungen für die bereinigten Ergebnisse (Ebit) für 2025 und 2026 leicht angepasst, schrieb Jose M Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie./rob/edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 18:13 / GMT



