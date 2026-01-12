Windparkbetreiber Orsted erringt Sieg vor US-Gericht
- Orsted gewinnt Rechtsstreit gegen US-Regierung.
- Windpark Revolution Wind kann weitergebaut werden.
- Projekt versorgt Haushalte in Rhode Island, Connecticut.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der dänische Windparkbetreiber Orsted hat im Streit mit der US-Regierung um den Stopp eines Projektes einen wichtigen Sieg vor einem US-Gericht errungen. So kann Orsted die Entwicklung seines Windparks Revolution Wind vor der Küste von Rhode Island wieder aufnehmen, urteilte US-Distrikt-Richter Royce C. Lamberth am Montag in Washington. Das Windparkprojekt, das Hunderttausende von Haushalten in Rhode Island und Connecticut mit Strom versorgen soll, würde "irreparablen Schaden nehmen", wenn die Arbeiten während des Rechtsstreits nicht fortgesetzt werden dürften, so der Richter. Der Windpark ist zu 90 Prozent fertiggestellt.
Am 22. Dezember hatte das US-Innenministerium unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken eine 90-tägige Aussetzung von fünf Windparkprojekten an der Ostküste angeordnet. Dies löste mehrere Rechtsstreitigkeiten aus. US-Präsident Donald Trump gilt als entschiedener Windkraftgegner und setzt auf fossile Brennstoffe./nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Orsted Aktie
Die Orsted Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,87 % und einem Kurs von 18,00 auf Lang & Schwarz (12. Januar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Orsted Aktie um +9,04 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Orsted bezifferte sich zuletzt auf 24,05 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 194,75DKK. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 130,00DKK und das höchste Kursziel liegt bei 320,00DKK was eine Bandbreite von +622,22 %/+1.677,78 % bedeutet.
Die Meldung ist positiv, interessiert aber niemanden.....
Nur der dezente Hinweis, denn ein klitzekleiner Fehler hat sich dann doch eingeschlichen: In diesem Zusammenhang sollte die Kuh vom Eis. Dann wäre redensartlich eine Gefahr endgültig entschärft. Dem Esel auf dem Eis dagegen ging es einfach zu gut, deshalb hat sich in massiver Überschätzung seiner eigenen Fähigkeiten sehenden Auges auf ein Terrain begeben, von dem er in Wahrheit keinerlei Ahnung hat. Und das hat dann eben Potential, gewaltig schief zu gehen.
Letzteres ist eigentlich ein schönes Bild für die Lage der Menschheit im Zusammenhang der Klimakrise. Finde zumindest ich.
P.S. Für Orsted ist das der perfekte Sturm. Der Doppelschlag ist brutal, unfair, existenziell gefährlich. Meine Sympathie ist durchaus gewachsen zum
Unternehmen in diesen Tagen. Aber hier lass ich die Finger weg, ein globaler green tech Player im politischen Schwitzkasten. Wo sind wir nur gelandet. 😖