Zölle von 25 Prozent für Länder mit Iran-Geschäften
- US-Zölle von 25% für Iran-Geschäfte angekündigt.
- Trump verkündet Maßnahme auf Truth Social.
- Ziel: Druck auf Länder, die mit Iran handeln.
WASHINGTON (dpa-AFX) - Für alle Länder, die Geschäfte mit dem Iran machen, sollen US-Zölle von 25 Prozent gelten. Das kündigte Präsident Donald Trump auf der Online-Plattform Truth Social an./so/DP/nas
