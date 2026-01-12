TempraMed schließt eine vollständig gezeichnete Privatplatzierung in Höhe von 2,5 Millionen C$ ab

Vancouver, BC – 12. Januar 2026 / IRW-Press / TempraMed Technologies Ltd. (CSE: VIVI) (FWB: 9DY) („TempraMed“ oder das „Unternehmen“), ein Innovator im Bereich Medizintechnik, der die Lagerung und das Handling temperaturempfindlicher Medikamente revolutioniert, freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten vollständig gezeichneten, nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) bekannt zu geben. Dabei wurden 3.322.153 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,76 $ pro Einheit ausgegeben, was einem Bruttoerlös von insgesamt 2.524.836,28 C$ entspricht.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Bestand des Unternehmens (jeweils eine „Aktie“) und einem Aktienkaufwarrant des Unternehmens (jeweils ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber des Warrants bis zum 12. Juli 2027 zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie (jeweils eine „Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 1,00 $ pro Warrant-Aktie.

„Der Abschluss dieser stark nachgefragten Eigenkapitalfinanzierung mit signifikanter institutioneller Beteiligung ist eine eindeutige Bestätigung der Strategie, Technologie und Dynamik von TempraMed“, sagte Ron Nagar, CEO von TempraMed. „In den vergangenen Monaten hat das Unternehmen zentrale Wachstumsmeilensteine umgesetzt – darunter die Expansion in mehrere internationale Märkte, der Abschluss hochwertiger Vertriebspartnerschaften sowie die Erweiterung des Produktportfolios – und damit eine zunehmend beschleunigte Nachfrage sowohl bei Kunden als auch bei Investoren ausgelöst. Die große Resonanz auf diese Finanzierung spiegelt das wachsende institutionelle Vertrauen in unsere Vision wider, TempraMed zu einem globalen führenden Anbieter von Lösungen zur Temperaturkontrolle von Medikamenten zu machen. Mit dem zusätzlichen Kapital konzentrieren wir uns auf eine disziplinierte Umsetzung: die Ausweitung unserer kommerziellen Reichweite, die Einführung neuer Produkte und den nachhaltigen Aufbau von Aktionärswert, während wir uns auf einen kritischen, globalen Bedarf im Gesundheitswesen konzentrieren.“

Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös aus dem Angebot als Working Capital und zum Ausbau seines Warenbestands zu verwenden, um sicherzustellen, dass es Aufträge innerhalb seines wachsenden Vertriebsnetzes erfüllen kann.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen Vermittlungsprovisionen in Höhe von 146.536,15 $ in bar und gab 189.307 Aktien (die „Vermittleraktien“) sowie 1.500 Aktienkaufwarrants des Unternehmens (die „Vermittler-Warrants“) aus. Jeder Vermittler-Warrant berechtigt den Vermittler bis zum 12. Juli 2027 zum Kauf einer Aktie (jeweils eine „Vermittler-Warrant-Aktie“) zu einem Preis von 1,00 $ pro Vermittler-Warrant-Aktie.