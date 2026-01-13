Vantage feiert Dreifachsieg bei den Professional Trader Awards 2025

Mit den Professional Trader Awards werden Broker ausgezeichnet, die einen herausragenden Service für professionelle und aktive Trader bieten. In diesem Jahr trugen über 11.500 Stimmen zur Auswahl der 16 Gewinner bei. Ursprünglich waren die Auszeichnungen auf professionelle Accounts beschränkt. Später wurden sie erweitert, um weitere Aspekte der Handelsbranche zu berücksichtigen, darunter Technologie, Handelsbedingungen, Ausbildung und Kundenbetreuung.

PORT VILA, Vanuatu, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vantage wurde bei den Professional Trader Awards 2025, die von Holiston Media organisiert wurden, mit drei prestigeträchtigen Titeln ausgezeichnet. Die Auszeichnungen würdigten Vantage in den Kategorien Best Corporate Social Responsibility , Most Trusted Broker und Best Copy Trading Broker .

„Mit diesen jährlichen Auszeichnungen werden Broker honoriert, die in den Bereichen Handelsanalyse, Ausführung, Technologie und Performance-Tools führend sind und gleichzeitig hervorragende Handelsbedingungen und Kundenbetreuung bieten", erklärt Archie Humphries, Direktor bei Holiston Media. „Die diesjährigen Preisträger sind die Besten in der Branche."

Die Anerkennung von Vantage in drei Kategorien spiegelt den kontinuierlichen Fokus auf die Entwicklung handelsorientierter Lösungen wider. Von Copy-Trading-Tools bis hin zu einer langjährigen Präsenz in der Branche und einem CSR-Programm, das sich für einen sinnvollen globalen Einfluss einsetzt, bestätigen die Auszeichnungen die Rolle von Vantage als führendem Broker.

Marc Despallieres, CEO bei Vantage, betont: „Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnungen zu erhalten. Sie spiegeln unser Engagement für unsere Kunden und die breitere Trading-Community wider und motivieren uns, weiterhin innovativ zu sein, Vertrauen aufzubauen und erstklassige Lösungen anzubieten."

Informationen zu Vantage

Vantage Markets (oder Vantage) ist ein Multi-Asset-CFD-Broker, der seiner Kundschaft Zugang zu einem flexiblen und leistungsstarken Service für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) bietet, einschließlich Devisen, Rohstoffen, Indizes, Aktien, ETFs und Anleihen.

Mit 15 Jahren Markterfahrung ist Vantage mehr als nur ein Broker: Das Unternehmen bietet eine Handelsplattform, die Kunden Zugang zu globalen Märkten ermöglicht.

