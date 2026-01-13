Diese Aktie explodiert! Antimony Resources stiehlt MP Materials und Standard Lithium die Show!
Während Anleger sich überwiegend auf Seltene Erden und Lithium fokussieren, geht bei Antimon eher die stille Post ab. Die US-Regierung versucht sich mit einem Milliarden-Deal aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien. In China werden …
Foto: esg-aktien.de
Während Anleger sich überwiegend auf Seltene Erden und Lithium fokussieren, geht bei Antimon eher die stille Post ab. Die US-Regierung versucht sich mit einem Milliarden-Deal aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien. In China werden Antimon-Schmuggler zu langen Haftstrafen verurteilt. Und die Aktie von Antimony Resources explodierte am Freitag um 18 %. Damit stiehlt man Anlegerlieblingen aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe wie Standard Lithium und MP Materials immer mehr die Show. Dies könnte sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Denn das Explorationsprojekt scheint ein echter Volltreffer zu sein und die Aktie von Antimony Resources erscheint alles andere als teuer zu sein.
