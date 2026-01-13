Diese Aktie explodiert! Antimony Resources stiehlt MP Materials und Standard Lithium die Show! Während Anleger sich überwiegend auf Seltene Erden und Lithium fokussieren, geht bei Antimon eher die stille Post ab. Die US-Regierung versucht sich mit einem Milliarden-Deal aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien. In China werden …



