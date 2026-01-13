    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMP Materials Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu MP Materials Registered (A)
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Diese Aktie explodiert! Antimony Resources stiehlt MP Materials und Standard Lithium die Show!

    Während Anleger sich überwiegend auf Seltene Erden und Lithium fokussieren, geht bei Antimon eher die stille Post ab. Die US-Regierung versucht sich mit einem Milliarden-Deal aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien. In China werden …

    Diese Aktie explodiert! Antimony Resources stiehlt MP Materials und Standard Lithium die Show!
    Foto: esg-aktien.de
    Während Anleger sich überwiegend auf Seltene Erden und Lithium fokussieren, geht bei Antimon eher die stille Post ab. Die US-Regierung versucht sich mit einem Milliarden-Deal aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien. In China werden Antimon-Schmuggler zu langen Haftstrafen verurteilt. Und die Aktie von Antimony Resources explodierte am Freitag um 18 %. Damit stiehlt man Anlegerlieblingen aus dem Bereich der kritischen Rohstoffe wie Standard Lithium und MP Materials immer mehr die Show. Dies könnte sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Denn das Explorationsprojekt scheint ein echter Volltreffer zu sein und die Aktie von Antimony Resources erscheint alles andere als teuer zu sein.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Diese Aktie explodiert! Antimony Resources stiehlt MP Materials und Standard Lithium die Show! Während Anleger sich überwiegend auf Seltene Erden und Lithium fokussieren, geht bei Antimon eher die stille Post ab. Die US-Regierung versucht sich mit einem Milliarden-Deal aus der Abhängigkeit Chinas zu befreien. In China werden …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     