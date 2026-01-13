    StartseitevorwärtsAnleihenvorwärtsPetroleos Vzla 6,00 % bis 10/22 AnleihevorwärtsNachrichten zu Petroleos Vzla 6,00 % bis 10/22

    Machtwechsel

    2805 Aufrufe 2805 0 Kommentare 0 Kommentare

    Maduro weg: Jetzt gehen Venezuela‑Aktien steil!

    Nach dem Sturz von Nicolás Maduro erlebt der venezolanische Aktienmarkt einen historischen Aufschwung. Der IBC-Index steigt um 130 Prozent. Investoren setzen auf wirtschaftliche Erholung und die Aussicht auf Reformen.

    Für Sie zusammengefasst
    Machtwechsel - Maduro weg: Jetzt gehen Venezuela‑Aktien steil!
    Foto: Ivan Mc Gregor - Anadolu

    Der venezolanische Aktienmarkt erlebt derzeit einen historischen Höhenflug. Seit der Festnahme Nicolás Maduros durch US-Truppen Anfang Januar ist der Leitindex IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) um mehr als 130 Prozent gestiegen und hat neue Rekordstände erreicht. Anleger setzen darauf, dass sich nach Jahren der Misswirtschaft erstmals eine echte wirtschaftliche Perspektive eröffnet.

    Die Rallye wurde durch den politischen Umbruch ausgelöst: Nicolás Maduro wurde in einer US-Militär-Operation abgesetzt. Märkte sehen dies als Signal für die schrittweise Aufhebung der Sanktionen, eine Wiederannäherung an die USA und eine mögliche Restrukturierung der Staatsverschuldung.

    Analysten sprechen von einer Neubewertung mit hoher Symbolkraft. Es wird erwartet, dass ein neu formiertes Machtgefüge Investitionen erleichtert, die Ölproduktion ankurbelt und eingefrorene Vermögenswerte wieder mobilisiert. Entsprechend steigt auch das Interesse internationaler Investoren. So hat der US-Anbieter Teucrium bereits einen Antrag für den ersten Venezuela-ETF eingereicht – ein deutliches Signal für wachsende Risikobereitschaft.

    Die Nachfrage kommt nicht nur von spekulativen Hedgefonds, sondern zunehmend auch von klassischen Investoren aus den Schwellenländern. Während Häuser wie Aberdeen erste taktische Chancen sehen, erhoffen sich Spezialisten für notleidende Anleihen eine spätere Schuldenlösung. Auch Anleihen des Staates und des Ölkonzerns PDVSA werden wieder stärker gehandelt. Aegon Asset Management verweist dabei auf das enorme Aufholpotenzial nach dem Zahlungsausfall von 2017.

    Gleichzeitig mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht. Die Börse in Caracas ist klein, illiquide und schwer zugänglich. Schon geringe Kapitalzuflüsse können extreme Kursbewegungen auslösen: 2025 hatte der IBC zeitweise um mehr als 1.600 Prozent zugelegt. Zudem belasten externe Verbindlichkeiten von geschätzt 150 bis 170 Milliarden US-Dollar das Land, wie auch die Experten von VanEck betonen.

    Unterm Strich bleibt der Höhenflug stark nachrichtengetrieben. Ob sich daraus eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung entwickelt, hängt davon ab, ob politische Stabilität, Reformen und internationale Einbindung tatsächlich folgen. Für Anleger ist Venezuela damit vorerst ein Markt der großen Hoffnungen – und der ebenso großen Risiken.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Machtwechsel Maduro weg: Jetzt gehen Venezuela‑Aktien steil! Nach dem Sturz von Nicolás Maduro erlebt der venezolanische Aktienmarkt einen historischen Aufschwung. Der IBC-Index steigt um 130 Prozent. Investoren setzen auf wirtschaftliche Erholung und die Aussicht auf Reformen.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     