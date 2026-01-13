Maduro weg: Jetzt gehen Venezuela‑Aktien steil!

Die Rallye wurde durch den politischen Umbruch ausgelöst: Nicolás Maduro wurde in einer US-Militär-Operation abgesetzt. Märkte sehen dies als Signal für die schrittweise Aufhebung der Sanktionen, eine Wiederannäherung an die USA und eine mögliche Restrukturierung der Staatsverschuldung.

Der venezolanische Aktienmarkt erlebt derzeit einen historischen Höhenflug. Seit der Festnahme Nicolás Maduros durch US-Truppen Anfang Januar ist der Leitindex IBC (Indice Bursatil de Capitalizacion) um mehr als 130 Prozent gestiegen und hat neue Rekordstände erreicht. Anleger setzen darauf, dass sich nach Jahren der Misswirtschaft erstmals eine echte wirtschaftliche Perspektive eröffnet.

Analysten sprechen von einer Neubewertung mit hoher Symbolkraft. Es wird erwartet, dass ein neu formiertes Machtgefüge Investitionen erleichtert, die Ölproduktion ankurbelt und eingefrorene Vermögenswerte wieder mobilisiert. Entsprechend steigt auch das Interesse internationaler Investoren. So hat der US-Anbieter Teucrium bereits einen Antrag für den ersten Venezuela-ETF eingereicht – ein deutliches Signal für wachsende Risikobereitschaft.

Die Nachfrage kommt nicht nur von spekulativen Hedgefonds, sondern zunehmend auch von klassischen Investoren aus den Schwellenländern. Während Häuser wie Aberdeen erste taktische Chancen sehen, erhoffen sich Spezialisten für notleidende Anleihen eine spätere Schuldenlösung. Auch Anleihen des Staates und des Ölkonzerns PDVSA werden wieder stärker gehandelt. Aegon Asset Management verweist dabei auf das enorme Aufholpotenzial nach dem Zahlungsausfall von 2017.

Gleichzeitig mahnen Marktbeobachter zur Vorsicht. Die Börse in Caracas ist klein, illiquide und schwer zugänglich. Schon geringe Kapitalzuflüsse können extreme Kursbewegungen auslösen: 2025 hatte der IBC zeitweise um mehr als 1.600 Prozent zugelegt. Zudem belasten externe Verbindlichkeiten von geschätzt 150 bis 170 Milliarden US-Dollar das Land, wie auch die Experten von VanEck betonen.

Unterm Strich bleibt der Höhenflug stark nachrichtengetrieben. Ob sich daraus eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung entwickelt, hängt davon ab, ob politische Stabilität, Reformen und internationale Einbindung tatsächlich folgen. Für Anleger ist Venezuela damit vorerst ein Markt der großen Hoffnungen – und der ebenso großen Risiken.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



