    Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof starten - kein Fernverkehr

    ULM (dpa-AFX) - Reisende müssen sich ab Dienstag wegen umfangreicher Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof auf Umleitungen und Abweichungen einstellen. Ein elektronisches Stellwerk wird laut Bahn gebaut, weswegen der Fernverkehr in dieser Woche den Bahnhof nicht anfährt. Der Zeitplan der Baumaßnahmen ermögliche aber einen eingeschränkten Regionalverkehr, sagte eine Bahn-Sprecherin. Die Sperrung endet am kommenden Montag um 5.00 Uhr.

    Währenddessen kommt es im Regionalverkehr laut Bahn zu veränderten Fahrzeiten, Zugausfällen und Ersatzverkehr mit Bussen. "Reisende sind gebeten, die geänderten Abfahrtsgleise der Züge zu beachten", so die Bahn-Sprecherin. Manche Regionalzüge sind wie üblich im Einsatz.

    Mehr Passagiere in Regio-Zügen erwartet

    Im Regionalzug (RE 5) von Friedrichshafen nach Stuttgart etwa erwartet die Bahn eine außergewöhnlich hohe Auslastung. Der Zug bringt Passagiere in etwas mehr als einer Stunde auch von Ulm zu den ICE, EC oder dem TGV in die Landeshauptstadt.

    Wer von Ulm aus einen Fernzug in Augsburg erreichen will, muss mit etwa eineinhalb Stunden Fahrtzeit im Regionalzug (RE 9) rechnen. In Randzeiten müssen Passagiere zwischen Ulm und Neu-Ulm den Bus nehmen.

    Bahnhof sollte deutlich länger gesperrt werden

    Die Teilsperrung des Ulmer Hauptbahnhofs ist laut Bahn der erste Teil des Konzepts für den Bau der neuen Eisenbahninfrastruktur. Eigentlich wollte die Deutsche Bahn Anfang des Jahres für die Inbetriebnahme des neuen elektronischen Stellwerks den Hauptbahnhof der Stadt länger vom Netz abkoppeln.

    Die Aufteilung auf mehrere Sperrphasen wurde früheren Angaben zufolge möglich, weil man das Layout des Stellwerks nochmals optimiert habe und die Abläufe zur Inbetriebnahme neu organisiere./bak/DP/zb






    dpa-AFX
