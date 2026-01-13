    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Wadephul will mehr Deutsche auf UN-Spitzenposten

    Für Sie zusammengefasst
    NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul fordert eine stärkere deutsche Vertretung auf Spitzenposten der Vereinten Nationen. "Die deutsche personelle Vertretung in den Vereinten Nationen ist nicht ausreichend und wird unserem Gewicht, unserer Bedeutung, auch unserem finanziellen und politischen Engagement nicht gerecht", kritisierte der CDU-Politiker nach einem Gespräch mit UN-Generalsekretär António Guterres in New York.

    Die personelle Vertretung Deutschlands sei aber keine Bedingung für eine Beteiligung in den UN, sagte Wadephul. Wenn man eine selbstbestimmte UN wolle, "muss man auch akzeptieren, wenn dort Entscheidungen getroffen werden, die uns nicht gefallen". Aber für die Zukunft müsse klar sein "Deutschland will seinen Platz auch am Tisch der Vereinten Nationen haben. Und dazu gehören Personen genauso, wie wir uns freuen würden, wenn UN-Organisationen eine Verlagerung nach Bonn in Betracht ziehen."

    Guterres kenne Deutschland sehr gut, sagte Wadephul. "Bei ihm haben wir mit Sicherheit ein offenes Ohr, aber ich bin auch ganz zuversichtlich, bei vielen anderen auch." Deutschland sei immer bereit, Verantwortung zu übernehmen, sagte der Minister und erinnerte an die vergebliche deutsche Kandidatur für den Chefposten beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.

    Die Bundesregierung hatte 2024 den SPD-Außen- und Entwicklungspolitiker Niels Annen für das Amt des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge nominiert. Bei der Wahl in der UN-Vollversammlung war Annen gescheitert. Er ist seit 2025 Staatssekretär im Entwicklungsministerium. Mitte Dezember wurde der ehemalige irakische Staatspräsident Barham Salih als Nachfolger des Italieners Filippo Grandi als UNHCR-Chef in Genf ernannt. Das Hilfswerk unterstützt weltweit Millionen Menschen, die wegen Verfolgung in ihrem Heimatland ins Ausland geflohen sind.

    Kritik am Rückzug der USA auf zahlreichen UN-Organisationen

    Wadephul war für das Treffen mit Guterres nach einem Gespräch mit US-Außenminister Marco Rubio in Washington extra stundenlang mit dem Zug nach New York gereist. Hintergrund war auch die US-Ankündigung, sich aus 66 internationalen Organisationen zurückzuziehen, darunter zahlreiche UN-Organisationen. Wadephul kritisierte diesen Schritt erneut. Der Austritt wird damit begründet, dass diese nicht mit den Interessen der USA vereinbar seien. Bei vielen Organisationen geht es um Umwelt und Klima, Bildung, Demokratie, Geschlechtergerechtigkeit, Zivilgesellschaft und Rechtsstaatlichkeit./bk/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
