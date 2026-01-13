    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Warnstreiks an mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen starten

    Für Sie zusammengefasst
    • Warnstreiks an Unikliniken in NRW am Dienstag und Mittwoch
    • Verdi fordert 7% mehr Gehalt, mindestens 300 Euro
    • Operationen in Köln und Bonn stark eingeschränkt, Notfälle gesichert
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen Warnstreiks von Beschäftigten müssen Patienten an mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag und Mittwoch zu zweitägigen Warnstreiks an den Unikliniken Köln, Bonn und Essen aufgerufen. An der Uniklinik Düsseldorf ist an diesem Dienstag ein eintägiger Warnstreik geplant.

    Mit den Warnstreiks will Verdi in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder den Druck erhöhen. Die zweite Verhandlungsrunde ist am 15. und 16. Januar in Potsdam angesetzt. Für die 925.000 Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordert Verdi sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich zur Stärkung der unteren Lohngruppen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehnte dies bisher als unbezahlbar ab.

    Einschränkungen für Patienten

    Verdi NRW geht davon aus, dass an der Uniklinik Köln zwei Drittel der Operationen am Dienstag entfallen könnten und es erhebliche Auswirkungen auf die Abläufe geben werde. An der Uniklinik Bonn rechnet Verdi damit, dass die Hälfte der Operationen am Dienstag entfallen könnte. Auch an der Uniklinik Düsseldorf geht Verdi davon aus, dass viele OP-Mitarbeiter dem Aufruf folgen.

    Mehrere Unikliniken wiesen auf die Warnstreiks und mögliche Auswirkungen hin. So erklärte die Uniklinik Köln, dass von den Einschränkungen Patienten betroffen seien, deren Behandlung medizinisch vertretbar verschoben werden kann. Die jeweiligen Fachbereiche informierten die Betroffenen. Die Versorgung von Notfällen sei sichergestellt, erklärten übereinstimmend Kliniken und Verdi./vd/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
