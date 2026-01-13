Warnstreiks an mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen starten

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Wegen Warnstreiks von Beschäftigten müssen Patienten an mehreren Unikliniken in Nordrhein-Westfalen mit Einschränkungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag und Mittwoch zu zweitägigen Warnstreiks an den Unikliniken Köln, Bonn und Essen aufgerufen. An der Uniklinik Düsseldorf ist an diesem Dienstag ein eintägiger Warnstreik geplant.

Mit den Warnstreiks will Verdi in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder den Druck erhöhen. Die zweite Verhandlungsrunde ist am 15. und 16. Januar in Potsdam angesetzt. Für die 925.000 Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder fordert Verdi sieben Prozent mehr Gehalt, mindestens jedoch 300 Euro monatlich zur Stärkung der unteren Lohngruppen. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) lehnte dies bisher als unbezahlbar ab.