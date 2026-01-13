DeFi Technologies verzeichnet Rekord-Nettozuflüsse bei Valour im Jahr 2025 und unterstreicht damit die Dynamik seines Kerngeschäfts jenseits der Preisvolatilität des verwalteten Vermögens
Rekord bei den Nettozuflüssen 2025: Valour erzielte im Jahr 2025 geschätzte Nettozuflüsse in Höhe von 138,2 Millionen Dollar in seine ETPs (darunter 116,2 Millionen Dollar im dritten
Quartal und geschätzte 22,0 Millionen Dollar im vierten Quartal). Dies stellt den höchsten jemals verzeichneten Jahresgesamtwert dar und verdeutlicht die Nachfrage unter allen Marktbedingungen,
einschließlich eines Bärenmarktes.
Ein deutlicheres Signal als preisgesteuerte verwaltete Vermögenswerte: Valour hat noch nie einen Monat mit Nettoabflüssen verzeichnet, was die stetige Akzeptanz durch die Kunden
unterstreicht. Nettozuflüsse sind ein direkteres Maß für die operative Dynamik als das verwaltete Vermögen (AUM). Wenn die Preise für digitale Vermögenswerte steigen, wirken Zuflüsse als
Beschleuniger für das Wachstum des AUM und ergänzen die marktgetriebene Wertsteigerung durch neues Kapital.
- Breite, skalierbare Plattformökonomie: Valour beendete das Jahr 2025 mit 102 börsennotierten ETPs, dem branchenweit am stärksten diversifizierten Angebot an regulierten digitalen Vermögensprodukten, das über Bitcoin hinaus ein Engagement in der breiteren digitalen Vermögenswirtschaft bietet. Unterstützt wird dies durch ein vollständig integriertes Emittentenmodell mit einem Monetarisierungspotenzial von ca. 5 bis 7 % gemischter Rendite aus Management und Staking sowie Aufwärtspotenzial aus Handel, proprietärem geistigen Eigentum, Knotenbetrieb und MEV.
TORONTO, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi"). Zu den Highlights gehören:
Für das Jahr 2025 werden Nettozuflüsse in Höhe von 138,2 Millionen Dollar prognostiziert, was den höchsten jemals von Valour erzielten Jahreswert darstellt. Diese Entwicklung wurde
trotz unterschiedlicher Marktbedingungen und einer herausfordernden Situation im Bereich der digitalen Vermögenswerte im Jahr 2025 erreicht.
- Bis zum Ende des dritten Quartals 2025 wurden Nettozuflüsse in Höhe von 116,2 Mio. Dollar erzielt, wobei für das vierte Quartal Zuflüsse in Höhe von 22,0 Mio. Dollar
prognostiziert werden
- Das Vermögensverwaltungsgeschäft von Valour wies zum 30. September 2025 ein verwaltetes Vermögen (AUM) von rund 989,1 Millionen Dollar aus
