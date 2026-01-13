    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGeely Automobile Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Geely Automobile Holdings
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    InfiMotion Technology präsentiert führende E-Drive-Lösungen auf der CES 2026

    InfiMotion Technology präsentiert führende E-Drive-Lösungen auf der CES 2026
    Foto: Geely Auto Group

    LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Als weltweit führende Technologieveranstaltung zum Auftakt des neuen Jahres wurde die CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas feierlich eröffnet und brachte innovative Produkte von Tausenden von Technologieunternehmen aus aller Welt zusammen. Sie dient als wichtige Plattform für die Vorstellung der neuesten Fortschritte im Bereich Zukunftstechnologien. InfiMotion Technology, ein chinesischer Anbieter von Elektroantriebsprodukten, präsentierte auf der CES erstmals seine bahnbrechenden EDUs und demonstrierte damit seine globalen Innovationsfähigkeiten in den Bereichen Hochspannungsarchitektur, Leichtbaumaterialien und Systemintegration. Dies ist ein bedeutender Schritt in der Entwicklung der chinesischen intelligenten Fertigung, die die globale Lieferkette für hochwertige Elektrofahrzeuge stärkt.

    Die drei von InfiMotion vorgestellten Produkte stellen bedeutende Fortschritte in den Bereichen Materialinnovation, Systemintegration, Hochspannungsplattform und Effizienz dar – alle wurden entwickelt, um die nächste Generation intelligenter Elektrofahrzeuge mit außergewöhnlicher Leistung und Energieeffizienz auszustatten.

    Hochleistungs-Doppelmotorsystem aus Magnesium-Aluminium-Legierung
    Mit seinem innovativen, ultraleichten Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung liefert dieses Produkt eine Spitzenleistung von 340 kW bei einem Gewicht von nur 109,5 kg und erreicht damit eine Leistungsdichte von 3,1 kW/kg. Es wird bereits in Serie produziert und in Modellen wie dem Galaxy M9 und Lynk & Co 900 eingesetzt. Es verfügt über eine Torque-Vectoring-Steuerung, die eine „Waltz-artige Tankdrehung" ermöglicht.

    900V Hochleistungs-Koaxial-Doppel-E-Antrieb mit Magnesiumlegierungsgehäuse
    Durch die Verwendung einer koaxialen Planetenkonfiguration erreicht dieses Produkt einen CLTC-Wirkungsgrad von 92,4 % bei Betriebsspannungen über 750 V und eine bahnbrechende Leistungsdichte von 5,69 kW/kg. Durch die Verwendung von Magnesiumlegierung wird das Gewicht um 30 % reduziert. Die von InfiMotion entwickelte Deep-Oil-Cooling-Technologie für Stator und Rotor verbessert die thermische Leistung und ermöglicht über 80 aufeinanderfolgende Vollgasbeschleunigungen ohne Leistungseinbußen.

    Ultra-integrierter 12-in-1-Domänensteuerungs-E-Antrieb
    Durch die Integration von 12 Kernmodulen, darunter Motor, Getriebe, MCU, VCU, BMS, DC-DC usw., erreicht dieser 400-V-IGBT-basierte EDU einen CLTC-Wirkungsgrad von 90 % bei einem Gesamtgewicht von unter 79,8 kg. Diese Lösung wird bereits im Geely Galaxy E5 eingesetzt.

    Als globaler Technologiepartner mit Wurzeln in China hat InfiMotion ein End-to-End-System von der Forschung und Entwicklung bis zur Serienlieferung etabliert und arbeitet eng mit den weltweit führenden Mainstream- und Luxusautomobilmarken zusammen, um die Zukunft der Elektromobilität zu gestalten.

    Informationen zu InfiMotion Technology
    InfiMotion Technology positioniert sich als Anbieter von Full-Stack-Komponenten und Systemlösungen für Elektroantriebe mit umfassenden Forschungs-, Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten, die von Komponenten bis hin zu Top-Level-Systemen reichen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Wuxi, China, mit fünf intelligenten Fertigungsstätten und sechs Forschungs- und Entwicklungszentren weltweit.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2858024/2.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/infimotion-technology-prasentiert-fuhrende-e-drive-losungen-auf-der-ces-2026-302659345.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    InfiMotion Technology präsentiert führende E-Drive-Lösungen auf der CES 2026 LAS VEGAS, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ - Als weltweit führende Technologieveranstaltung zum Auftakt des neuen Jahres wurde die CES (Consumer Electronics Show) in Las Vegas feierlich eröffnet und brachte innovative Produkte von Tausenden von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     