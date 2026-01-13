    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsChocoladefabriken Lindt & Spruengli Partizipsch. AktievorwärtsNachrichten zu Chocoladefabriken Lindt & Spruengli Partizipsch.
    Lindt & Sprüngli wächst trotz Marktvolatilität beeindruckend

    Trotz teurem Kakao und unsicherer Konjunktur legt Lindt & Sprüngli 2025 kräftig zu – mit innovativen Produkten, starkem Retail-Geschäft und Wachstum über Marktniveau.

    Foto: adobe.stock.com
    • Lindt & Sprüngli erzielte 2025 ein organisches Wachstum von 12,4% auf CHF 5,92 Mrd.
    • Trotz hoher Kakaopreise und wirtschaftlicher Unsicherheiten blieb das Unternehmen widerstandsfähig, gewann Marktanteile und wuchs über dem Marktdurchschnitt.
    • Das Wachstum wurde durch Preiserhöhungen von 19%, Innovationen wie die Lindt Dubai Style Schokolade und Expansion im Global Retail Bereich (20,8% Umsatzsteigerung) angetrieben.
    • Europa verzeichnete ein starkes organisches Wachstum von 15,3%, insbesondere in Benelux, Nordics, Spanien und Portugal.
    • Nordamerika wuchs im Gesamtjahr um 8,9%, mit beschleunigtem Wachstum im zweiten Halbjahr auf 11,9%, vor allem durch Lindor, Excellence und die Dubai Style Produkte.
    • Für 2026 strebt Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum von 6–8% und eine operative Gewinnmarge-Steigerung von 20–40 Basispunkten an.

    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
