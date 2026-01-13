Lindt & Sprüngli wächst trotz Marktvolatilität beeindruckend
Trotz teurem Kakao und unsicherer Konjunktur legt Lindt & Sprüngli 2025 kräftig zu – mit innovativen Produkten, starkem Retail-Geschäft und Wachstum über Marktniveau.
- Lindt & Sprüngli erzielte 2025 ein organisches Wachstum von 12,4% auf CHF 5,92 Mrd.
- Trotz hoher Kakaopreise und wirtschaftlicher Unsicherheiten blieb das Unternehmen widerstandsfähig, gewann Marktanteile und wuchs über dem Marktdurchschnitt.
- Das Wachstum wurde durch Preiserhöhungen von 19%, Innovationen wie die Lindt Dubai Style Schokolade und Expansion im Global Retail Bereich (20,8% Umsatzsteigerung) angetrieben.
- Europa verzeichnete ein starkes organisches Wachstum von 15,3%, insbesondere in Benelux, Nordics, Spanien und Portugal.
- Nordamerika wuchs im Gesamtjahr um 8,9%, mit beschleunigtem Wachstum im zweiten Halbjahr auf 11,9%, vor allem durch Lindor, Excellence und die Dubai Style Produkte.
- Für 2026 strebt Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum von 6–8% und eine operative Gewinnmarge-Steigerung von 20–40 Basispunkten an.
