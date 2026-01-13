DAX-FLASH
Nächster Rekord möglich mit moderaten Gewinnen
- Dax könnte neuen Höchststand bei 25.446 Punkten erreichen.
- Positive Vorgaben aus New York stärken Anlegervertrauen.
- Unternehmensberichte starten, könnten Markt beeinflussen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein kleines Plus könnte dem Dax am Dienstag auf seiner Rekordrally gleich den nächsten Höchststand bescheren. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,16 Prozent höher auf 25.446 Punkte. Dies würde reichen, um das Vortagshoch bei 25.421 Zählern zu überbieten.
Positiven Einfluss haben die Vorgaben aus New York. Anleger hatten dort am Vorabend die erste Nervosität wegen erneuter Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank Fed abgelegt und den Leitindizes Dow Jones Industrial und S&P 500 letztlich auch noch eine Fortsetzung der Rekordjagd ermöglicht.
Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet wird. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat./tih/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie
Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 324,5 auf NYSE (13. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um -2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,53 %.
Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 756,52 Mrd..
JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 285,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von -12,17 %/+20,50 % bedeutet.
