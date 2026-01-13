Nächster Rekord möglich mit moderaten Gewinnen

Zur nächsten Belastungsprobe für die Weltbörsen könnte die anstehende Saison der Unternehmensberichte werden, die am Dienstag im US-Bankensektor von JPMorgan eingeleitet wird. Laut dem Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank dürfte die Berichtssaison richtungsweisend für den Ausblick auf das Jahr 2026 sein. Die Erwartungen seien moderat./tih/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur JPMorgan Chase Aktie

Die JPMorgan Chase Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,43 % und einem Kurs von 324,5 auf NYSE (13. Januar 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der JPMorgan Chase Aktie um -2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,53 %.

Die Marktkapitalisierung von JPMorgan Chase bezifferte sich zuletzt auf 756,52 Mrd..

JPMorgan Chase zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8400 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 321,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 285,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 391,00USD was eine Bandbreite von -12,17 %/+20,50 % bedeutet.