Nordex sammelt 2025 so viele Aufträge wie noch nie ein - Preisumfeld stabil

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 32,70 auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,68 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -32,37 %/+10,67 % bedeutet.