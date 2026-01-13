Nordex sammelt 2025 so viele Aufträge wie noch nie ein - Preisumfeld stabil
- Nordex verzeichnet 3,6 GW Bestellungen im Q4.
- Auftragseingang steigt um 22,5 % auf 10,2 GW.
- Stabilität im Preisumfeld im vierten Quartal.
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Ausbau der Windenergie hat dem Turbinenbauer Nordex wie erwartet dicke Auftragsbücher beschert. Im vierten Quartal lagen die Bestellungen bei knapp 3,6 Gigawatt (GW) und damit 9,2 Prozent über dem Vorjahreswert, wie das im MDax notierte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Analysten hatten bereits mit einem starken Wert beim Auftragseingang gerechnet - nicht zuletzt, nachdem Nordex in den vergangenen Tagen mehrere Großaufträge vermeldet hatte, die noch Ende vergangenen Jahres reingekommen waren. Das Preisumfeld sei im vierten Quartal stabil geblieben. Der Wert des Auftragseingangs sei um knapp zehn Prozent auf rund 3,2 Milliarden Euro nach oben geklettert. Im Gesamtjahr legte der Auftragseingang um 22,5 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Gigawatt zu./zb/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 32,70 auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 07:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 7,68 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -32,37 %/+10,67 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Hochstufungen
Starke Auftragseingänge in Q3
Du hälst doch nur noch 1/3, du Held