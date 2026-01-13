AGRANA Beteiligungs: Trotz Krise deutlicher EBIT-Anstieg – Prognose bestätigt
AGRANA durchläuft ein herausforderndes Geschäftsjahr: Rückgänge bei Umsatz und Ergebnis treffen auf stabile Marge – und eine Prognose, die dennoch Zuversicht signalisiert.
- AGRANA verzeichnete in den ersten drei Quartalen 2025|26 einen Umsatz von 2.494,0 Mio. €, was einem Rückgang von 7,9 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Das EBIT betrug 48,4 Mio. €, was einen Rückgang von 5,3 % im Vergleich zum Vorjahr darstellt, während die EBIT-Marge stabil bei 1,9 % blieb.
- Das Konzernergebnis fiel um 33,8 % auf 9,6 Mio. €, was auf schwächere Margen und einmalige Personalaufwendungen zurückzuführen ist.
- AGRANA bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2025|26 mit einem deutlichen EBIT-Anstieg und moderatem Umsatzrückgang.
- Im Segment Food & Beverage Solutions stieg das EBIT auf 89,8 Mio. €, während das Segment Agricultural Commodities & Specialities (ACS) unter Druck blieb, insbesondere im Zuckerbereich.
- AGRANA plant ein Investitionsvolumen von rund 100 Mio. €, was unter dem Vorjahreswert und dem geplanten Abschreibungsniveau liegt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Agrana Beteiligungs ist am 13.01.2026.
Der Kurs von Agrana Beteiligungs lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 11,525EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 11,500EUR das entspricht einem Minus von -0,22 % seit der Veröffentlichung.
-0,43 %
+2,67 %
0,00 %
-4,94 %
+6,94 %
-28,04 %
-33,85 %
+44,65 %
