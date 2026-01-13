    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSMA Solar Technology AktievorwärtsNachrichten zu SMA Solar Technology
    JEFFERIES stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'

    Foto: Alexander Ozerov - 325092112
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 37 Euro gesenkt. Am Markt würden die Margenbelastungen durch Investitionen in Forschung und Entwicklung unterschätzt, vor allem wenn sich die Sparte Home & Business Solutions des Wechselrichterherstellers nicht deutlich erhole, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,88 % und einem Kurs von 35,01EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Martin Comtesse
    Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 37
    Kursziel alt: 39
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
