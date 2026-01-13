JEFFERIES stuft PVA TEPLA AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei PVA Tepla dürfte nach Nachlassen der Wachstumsdynamik nur vorübergehender Natur sein./mis/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,91 % und einem Kurs von 27,34EUR auf Lang & Schwarz (13. Januar 2026, 07:45 Uhr) gehandelt.