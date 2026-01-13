Abwärtsdrift Goldpreis minus -0,34 %

Gold schwächer: Das Edelmetall gibtnach und notiert aktuell bei 4.581,93. Anleger zeigen sich zurückhaltend.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.913,29USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.581,93USD ein Wert von 11.974,0USD geworden – ein Gewinn von +139,48 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Anleger erwarten, dass Gold aufgrund der Inflation und der Wertverluste anderer Anlageklassen wie dem DAX weiter an Wert gewinnt. Kursziele von 4900 USD und eine Erholung nach Korrekturen deuten auf eine positive Marktstimmung hin.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.