Erholung verliert an Kraft

Technisch betrachtet deutet sich bei Hannover Rück derzeit ein negatives Kursmuster an. Sollte der Kurs unter 244,00 Euro fallen, könnten weitere Rückgänge bis 236,00 Euro folgen. Im ungünstigeren Fall wäre sogar ein Test des langfristig wichtigen 200-Wochen-Durchschnitts bei 223,60 Euro möglich. Zudem steht der seit 2022 bestehende Aufwärtstrend auf dem Prüfstand.

Zusätzlichen Druck brachte zu Wochenbeginn eine Einschätzung der US-Investmentbank Morgan Stanley. Die Analysten stuften die Aktie von Overweight auf Equal-Weight herab – und das trotz insgesamt freundlicher Börsenstimmung. Als Begründung nannten sie einen intensiveren Wettbewerb in der Versicherungsbranche, der zu stärkerem Preisdruck und sinkenden Margen führen könnte. Eine geringere Profitabilität gilt häufig als Belastungsfaktor für Aktienkurse.

Auf der Oberseite ist das Potenzial aktuell begrenzt. Kurzfristige Erholungen könnten den Kurs zwar noch bis zum 50-Wochen-Durchschnitt bei 256,50 Euro führen. Erst ein Wochenschlusskurs deutlich über 270,00 Euro würde das derzeit negative Gesamtbild nachhaltig aufhellen.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Einstieg per Stop-Sell-Order : 244,00 Euro

Kursziele : 236,00/223,60 Euro

Verlustbegrenzung : über 252,00 Euro

Renditechance mit DU6WJK : 140 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Hannover Rück SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU2V0M Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,74 - 1,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 228,8039 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 228,8039 Euro akt. Kurs Basiswert: 246,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,38 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6WJK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,45 - 1,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 260,4662 Euro Basiswert: Hannover Rück SE KO-Schwelle: 260,4662 Euro akt. Kurs Basiswert: 246,60 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 223,60 Euro Hebel: 15,87 Kurschance: + 140 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.