DAX setzt seine Rekordjagd fort

Der DAX profitierte davon besonders stark und setzte seine beeindruckende Aufwärtsbewegung fort. Im Tagesverlauf kletterte der deutsche Leitindex auf ein neues Rekordhoch bei 25.421 Punkten. Damit rückte das nächste wichtige Kursziel bei 25.475 Punkten in greifbare Nähe. Sollte die Dynamik anhalten, könnte sogar schon bald ein weiterer Zielbereich bei 25.681 Punkten erreicht werden.

Die politischen Entwicklungen rund um die US-Notenbank sowie zunehmende geopolitische Spannungen sorgten gleichzeitig für einen starken Zulauf in klassische sichere Häfen. Gold und Silber erreichten am Montag neue Rekordstände. Dennoch zeigt sich der Aktienmarkt bislang unbeeindruckt – insbesondere der DAX präsentiert sich weiterhin äußerst robust.

Gleichzeitig steigt mit jedem weiteren Kursanstieg das Risiko stärkerer Rücksetzer. Erste wichtige Unterstützungszonen liegen bei 25.200 Punkten, darunter bei 25.000 Punkten sowie im Bereich um 24.500 Punkte. Für bereits investierte Anleger gilt daher: Gewinne absichern und die Stopps nachziehen. Neue Einstiegschancen sehen viele Marktbeobachter derzeit erst wieder auf deutlich niedrigeren Kursniveaus.

Blick nach vorn: Berichtssaison startet

Zusätzliche Spannung bringt der Start der neuen Berichtssaison. Ab dieser Woche legen zahlreiche Unternehmen ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2025 vor. Traditionell eröffnen die großen US-Banken die Saison. Den Auftakt machen unter anderem Bank of New York Mellon und JP Morgan. Zur Wochenmitte folgen weitere Schwergewichte wie Bank of America, Wells Fargo und Citigroup.

Die Ergebnisse dürften in den kommenden Tagen wichtige Impulse für die weitere Entwicklung an den Aktienmärkten liefern.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.405 Punkten

VDAX wieder im Normbereich

Tagesanalyse: RSI: um 79 - überkauft! MACD: 343 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bullische Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 56 auf "Greed" gewechselt! Anlaufmarken nach oben bei 25.410 / 25.475 / 25.554 und 25.601 Punkten, nach unten bei 24.982 / 24.771 / 24.639 und 24.480 Punkten. Gaps bei 24.969 / 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX erfolgreich über erstes Ziel ausgebrochen - neues Ziel aktiv! VDAX-New Angstlevel wieder normal VDAX-New der Deutschen Börse (09. Januar 2026): Bei 15,82% (steigend) (Vortag: 15,65%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsideen: NEU 1. Buy-Limit-Position um 24.480 Punkten prüfen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziel 25.000 Punkte - aktiv - Stopps hochziehen! 1. Stop-Buy-Position über 24.500 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziel 24.771 Punkte - abgeschlossen - Stopps hochziehen/schließen! 2. Buy-Limit-Position um 24.075 Punkten eröffnen, Stopp bei 23.940 Punkten. Kursziele 24.500 Punkte - abgeschlossen - Stopps hochziehen/schließen! Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6STM Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,94 - 10,95 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.323,43 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.323,43 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.405,35 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 25.475 Punkte Hebel: 23,15 Kurschance: + 23 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9B0L Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 10,52 - 10,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.456,11 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.456,11 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.405,35 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 24,13 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.