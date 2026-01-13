Auf dem Weg zu neuen Rekorden

Ein nachhaltiger Anstieg über 259,00 Euro könnte eine neue Kaufwelle auslösen. In diesem Fall wären kurzfristig bis mittelfristig Kursziele bei 276,35 Euro und später sogar bei 295,80 Euro denkbar. Damit bleibt Siemens für Anleger auf der Käuferseite attraktiv.

Ohne größere Unternehmensnachrichten griffen Anleger zuletzt verstärkt bei Siemens zu und trieben den Kurs auf neue Höchststände. Seit einigen Tagen bewegt sich die Aktie nun in einer engen Handelsspanne um 258,40 Euro. Am Montag wurde jedoch bereits vorsichtig getestet, ob höhere Kurse möglich sind.

Auf der Unterseite finden sich erste Unterstützungen bei 248,00 Euro sowie darunter im Bereich von 240,00 Euro. Erst wenn der Kurs unter 233,45 Euro fallen sollte, wäre Vorsicht angebracht. In diesem Fall könnten weitere Rückgänge bis in den Bereich von 217,70 Euro folgen.

Trading-Strategie:

LONG

Einstieg per Stop-Buy-Order : 259,00 Euro

Kursziele : 276,35/295,80 Euro

Verlustbegrenzung : unter 250,00 Euro

Renditechance mit DU6WPC : 89 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 6 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Siemens AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6WPC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,80 - 1,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 240,5616 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 240,5616 Euro akt. Kurs Basiswert: 258,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 276,35 Euro Hebel: 13,61 Kurschance: + 89 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY2JQD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,12 - 2,24 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 279,6665 Euro Basiswert: Siemens AG KO-Schwelle: 279,6665 Euro akt. Kurs Basiswert: 258,35 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,54 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.