Jefferies hebt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,58 % und einem Kurs von 119,2 auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +4,72 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,81 %.

Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,89 Mrd..

ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von +0,33 %/+31,27 % bedeutet.