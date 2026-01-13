Merz rechnet mit baldigem Ende der iranischen Staatsführung
- Merz: Massenproteste im Iran destabilisieren Regime.
- Gewalt als Machtmittel zeigt Schwäche des Systems.
- Baldiges Ende der Staatsführung im Iran erwartet.
BENGALURU (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) rechnet angesichts der Massenproteste im Iran mit einem baldigen Ende der dortigen Staatsführung. "Wenn sich ein Regime nur noch mit Gewalt an der Macht halten kann, dann ist es faktisch am Ende. Ich gehe davon aus, dass wir jetzt hier auch gerade die letzten Tage und Wochen dieses Regimes sehen", sagte er während seines Indien-Besuchs in Bengaluru./mfi/DP/zb
