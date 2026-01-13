    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies hebt PVA Tepla auf 'Buy' - Ziel 31 Euro

    • Jefferies stuft PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hoch.
    • Kursziel steigt von 26 auf 31 Euro, positive Aussichten.
    • Mittelgroße Unternehmen profitieren von Geldpolitik.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 31 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei PVA Tepla dürfte nach Nachlassen der Wachstumsdynamik nur vorübergehender Natur sein./mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,52 % und einem Kurs von 27,26 auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um +13,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,13 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 592,90 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 26,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -4,62 %/+43,07 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Kursziel: 31 Euro


