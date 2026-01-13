    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsNikkei 225 IndexvorwärtsNachrichten zu Nikkei 225

    Bericht über Neuwahl treibt Nikkei 225 auf Rekordhoch

    TOKIO (dpa-AFX) - Am japanischen Aktienmarkt ist es nach Berichten über mögliche vorgezogene Neuwahlen deutlich nach oben gegangen. Der Tokioter Leitindex Nikkei 225 kletterte um bis zu 3,6 Prozent auf den Rekordstand von 53.814,79 Punkten. Das Niveau konnte der Index nicht ganz halten, ging aber mit einem Plus von 3,1 Prozent auf 53.549 Punkte aus dem Handel.

    Damit legte der Nikkei 225 in den ersten Handelstagen des Jahres inzwischen um mehr als sechs Prozent zu - und das, nachdem der japanische Leitindex bereits in den vergangenen drei Jahren jeweils deutlich angezogen hatte. Seit Ende 2022 hat sich der Index mehr als verdoppelt.

    Das starke Plus am Dienstag führten Händler auf die Spekulationen über eine mögliche Neuwahl zurück. So könnte Premierministerin Sanae Takaichi, die seit Oktober 2025 amtiert, laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Kyodo ihre derzeit hohe Popularität nutzen, um ihre Macht durch neue Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl zu festigen. Takaichi steht für eine aggressive Fiskalpolitik und sie befürwortet eine expansive Geldpolitik.

    Beides belastet den Yen, was wiederum gut für die japanischen Unternehmen ist, die vielfach stark vom Export leben. So kletterten unter anderem die Aktien des Autoherstellers Toyota seit vergangenem September um rund 30 Prozent nach oben; alleine am Dienstag zog der Toyota-Kurs um mehr als sieben Prozent an./zb/stk

    Nikkei 225

    -0,82 %
    +2,16 %
    +6,98 %
    +15,31 %
    +39,77 %
    +105,57 %
    +88,37 %
    +204,21 %
    +415,89 %
    ISIN:JP9010C00002WKN:CG3AA4

     

    Die Toyota Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,77 % und einem Kurs von 19,52 auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:10 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Toyota Aktie um +4,41 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,79 %.

    Die Marktkapitalisierung von Toyota bezifferte sich zuletzt auf 308,35 Mrd..

    Toyota zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 95,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,8800 %.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
