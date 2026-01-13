    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPalantir AktievorwärtsNachrichten zu Palantir

    Bis 80 % Umsatzwachstum: Citi macht Palantir zur Wette auf alles

    Steigende KI-Budgets, neue Rüstungsdynamik: Citi erwartet den nächsten Wachstumsschub bei Palantir und prognostiziert über 30 Prozent Kurspotenzial für die Aktie.

    • Citi stuft Palantir auf "Kaufen", Kursziel 235 USD.
    • KI-Budgets und Verteidigungsausgaben steigen stark.
    • Umsatzwachstum von 70-80% bis 2026 möglich.
    Die US-Bank Citigroup hat die Aktie von Palantir von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und verweist dabei auf deutlich verbesserte Wachstumsaussichten im Unternehmens- und Regierungsgeschäft. Ausschlaggebend waren nach Angaben der Analysten jüngste Gespräche mit IT-Verantwortlichen sowie Eindrücke von einer Citi-Softwarekonferenz, die auf steigende Budgets für künstliche Intelligenz und wachsende Anwendungsfälle hindeuten.

    "Unsere Hochstufung basiert auf unserer Einschätzung, dass 2026 ein weiteres Jahr mit deutlich positiven Schätzungskorrekturen werden dürfte, da jüngste Gespräche mit CIOs und Branchenvertretern darauf hindeuten, dass das KI-Budget und die Anwendungsfälle in Unternehmen zunehmen", schrieben die Analysten. Zusätzlich sieht Citi Rückenwind aus dem staatlichen Bereich, getrieben durch steigende Verteidigungsbudgets und den zunehmenden Druck zur technologischen Modernisierung.

    Palantir profitiere dabei sowohl von seiner starken Position im US-Regierungsgeschäft als auch vom schnell wachsenden kommerziellen Segment. Besonders hervorgehoben werden die Plattformen Foundry und AIP, mit denen Unternehmen Datenprojekte priorisieren und KI-Anwendungen produktiv einsetzen können. Teilnehmer der Citi-Konferenz hätten vor allem die erzielten Kosteneinsparungen gelobt. Eine interne IT-Umfrage der Bank zeige zudem einen schrittweisen Anstieg der Softwarebudgets, "insbesondere für dedizierte KI-Workloads und die Priorisierung von Datenprojekten".

    Citi-Analyst Tyler Radke erhöhte zugleich sein Kursziel von 210 auf 235 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs. Radke verweist darauf, dass sich die Aktie trotz stark gestiegener Umsatzschätzungen zuletzt seitwärts bewegt habe. "Obwohl unsere Umsatzzahlen für 2025/26 seit Mitte des Jahres um mehr als 10 Prozent gestiegen sind, ist die Aktie nahezu unverändert", schrieb er.

    Für 2026 hält Citi ein Gesamtumsatzwachstum von 70 bis 80 Prozent für möglich. Das Regierungsgeschäft allein könnte demnach um mehr als 50 Prozent zulegen, unterstützt durch einen mehrjährigen Aufrüstungszyklus, steigende Verteidigungsausgaben der Nato-Staaten und weitere Modernisierungsprogramme. Als potenzielle Katalysatoren nennt Radke unter anderem neue Verteidigungsinitiativen wie das Raketenabwehrprojekt "Golden Dome".

    Gleichzeitig bleibt die Bewertung ein zentrales Risiko. Die Palantir-Aktie hat in den vergangenen Jahren extrem stark zugelegt, was die Bewertungskennzahlen auf ein sehr hohes Niveau getrieben hat. Ob das von Citi erwartete Wachstum bereits vollständig im Kurs enthalten ist, bleibt damit offen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Palantir Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 153,8EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
