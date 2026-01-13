ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
- Jefferies stuft Atoss Software auf "Buy" hoch.
- Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben.
- Mittelgroße Firmen profitieren von Geldpolitik.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei Atoss sei der von KI-Sorgen ausgelöste Kursrückgang seit Juli übertrieben./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 119,6 auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +7,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,59 %.
Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..
ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+30,83 % bedeutet.
Kursziel: 140 Euro
So meine aktuelle Erwartungshaltung......erneutes Rekordgeschäftsjahr bei Umsatz + Gewinn + kommende Dividende.
Meldung von heute, Quelle:
Die kontinuierliche Steigerung der wiederkehrenden Umsätze insbesondere bei Cloud & Subskriptionen verdeutlichen das hohe Vertrauen der Kunden in die Lösungen von ATOSS. Ungeachtet des aktuell wirtschaftlich herausfordernden Marktumfelds sieht sich das Unternehmen dank dieser soliden Basis bestens gerüstet, auch unter erschwerten Bedingungen nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen.
Bewertung nach wie vor sportlich mit KGV von über 40, Gewinn dürfte dieses Jahr fallen und durch Ki weitere Unsicherheit ob Atoss zu den Gewinnern oder Verlierer gehören wird, aktuell auf Unterstützung im Chart