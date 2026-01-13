    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsATOSS Software AktievorwärtsNachrichten zu ATOSS Software

    ANALYSE-FLASH

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies hebt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 140 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies stuft Atoss Software auf "Buy" hoch.
    • Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben.
    • Mittelgroße Firmen profitieren von Geldpolitik.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies hebt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 140 Euro
    Foto: ATOSS Software AG

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb Martin Comtesse in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Europas mittelgroßen Konzernen. Eine lockere Geldpolitik und die Konjunkturmilliarden der deutschen Regierung verbesserten die Finanzierungsbedingungen sowie die heimische Nachfrage, wovon vor allem mittelgroße Unternehmen profitieren sollten. Bei Atoss sei der von KI-Sorgen ausgelöste Kursrückgang seit Juli übertrieben./mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 14:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:00 / ET

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ATOSS Software!
    Short
    132,84€
    Basispreis
    1,46
    Ask
    × 8,29
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    104,83€
    Basispreis
    1,67
    Ask
    × 6,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    ATOSS Software

    +3,27 %
    +7,52 %
    +6,59 %
    +8,55 %
    +4,92 %
    +65,15 %
    +49,25 %
    +607,55 %
    +1.233,33 %
    ISIN:DE0005104400WKN:510440

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ATOSS Software Aktie

    Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 119,6 auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:33 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ATOSS Software Aktie um +7,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von ATOSS Software bezifferte sich zuletzt auf 1,92 Mrd..

    ATOSS Software zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 141,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 120,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 157,00EUR was eine Bandbreite von 0,00 %/+30,83 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 140 Euro


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu ATOSS Software - 510440 - DE0005104400

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über ATOSS Software. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies hebt Atoss Software auf 'Buy' - Ziel 140 Euro Das Analysehaus Jefferies hat Atoss Software von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 120 auf 140 Euro angehoben. Trotz des zuletzt starken Laufs des Aktienmarktes insgesamt gebe es weiterhin attraktiv bewertete Einzelaktien, schrieb …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     