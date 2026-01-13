BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Zalando von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 35 Euro angehoben. Der Online-Modehändler sei mit Blick auf den Wandel der Branche durch den Einsatz von KI besser aufgestellt als von vielen Investoren befürchtet, schrieb Sarah Roberts in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zalando überzeuge mit Datentiefe, einem breiten Sortiment und einem starken Logistiknetzwerk, der schwer nachzubauen sei./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 20:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 25,87EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:40 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sarah Roberts
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 28
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
