JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 39,42EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Angelina Glazova
Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 49
Kursziel alt: 49
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte