JPMORGAN stuft Fuchs SE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fuchs SE mit "Overweight" und einem Kursziel von 49 Euro in die Bewertung aufgenommen. Fuchs sei ein führender Schmierstoffhersteller mit starkem Potenzial für den freien Finanzmittelfluss (Free Cashflow), schrieb Angelina Glazova in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:13 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 22:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die FUCHS Pref Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,71 % und einem Kurs von 39,42EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: Fuchs SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

