    Täglich 50 Hektar

    Siedlungsbau verbraucht Flächen

    • Flächenverbrauch in Deutschland bleibt hoch, 50 Hektar täglich.
    • Nachhaltigkeitsziele der Regierung bis 2030 weit entfernt.
    • 14,6% der Fläche für Siedlungen und Verkehr genutzt.
    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr ist in Deutschland ungebrochen. In den Jahren 2021 bis 2024 wurden täglich 50 Hektar neu für diese Zwecke genutzt, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das ist mehr als die Fläche der Vatikanstadt (44 Hektar) und entspricht mehr als 70 Fußballfeldern.

    Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Flächenverbrauch nahezu unverändert, von den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung hingegen noch weit entfernt. Diese strebt bis zum Jahr 2030 einen gleitenden Vierjahresdurchschnitt von 30 Hektar an und will bis 2050 netto gar keine zusätzlichen Flächen mehr umwidmen, sondern eine "Flächenkreislaufwirtschaft" etabliert haben.

    In den Jahren 1997 bis 2000 wurden täglich noch 129 Hektar Fläche verbraucht. Aktuell haben die Verkehrsflächen nicht mehr zugenommen, wie das Amt berichtet.

    Siedlungs- und Verkehrsflächen sind nicht zwingend versiegelt. Zu ihnen zählen auch Gärten oder Campingplätze, Parks, Spielplätze und Friedhöfe. An der gesamten Bodenfläche Deutschlands haben die Siedlungs- und Verkehrsflächen mit 5,2 Millionen Hektar einen Anteil von 14,6 Prozent. 83,1 Prozent sind hingegen der Vegetation auf Feldern, Wiesen und in Wäldern vorbehalten. Nur 2,3 Prozent der deutschen Fläche ist mit Wasser bedeckt./ceb/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
