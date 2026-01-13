Siedlungsbau verbraucht Flächen

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Flächenverbrauch für Siedlung und Verkehr ist in Deutschland ungebrochen. In den Jahren 2021 bis 2024 wurden täglich 50 Hektar neu für diese Zwecke genutzt, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Das ist mehr als die Fläche der Vatikanstadt (44 Hektar) und entspricht mehr als 70 Fußballfeldern.

Im Vergleich zu den Vorjahren ist der Flächenverbrauch nahezu unverändert, von den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung hingegen noch weit entfernt. Diese strebt bis zum Jahr 2030 einen gleitenden Vierjahresdurchschnitt von 30 Hektar an und will bis 2050 netto gar keine zusätzlichen Flächen mehr umwidmen, sondern eine "Flächenkreislaufwirtschaft" etabliert haben.