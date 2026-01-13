    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Deutschland-Tourismus bleibt auf Rekordkurs 2025.
    • 465,5 Millionen Übernachtungen von Januar bis November.
    • Inlandstourismus steigt, Auslandstourismus sinkt leicht.
    Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Deutschland-Tourismus bleibt dank eines leichten Anstiegs der Besucherzahlen im November für 2025 auf seinem Rekordkurs. 465,5 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland verbuchten Hotels und andere Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten von Januar bis einschließlich November vergangenen Jahres.

    Das waren nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 0,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, der mit 465,1 Millionen Übernachtungen einen Höchstwert brachte. Im Gesamtjahr 2024 hatte die Branche in Deutschland mit 496,1 Millionen mehr Gästeübernachtungen gezählt als je zuvor, der Rekord aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 war knapp übertroffen worden.

    In den ersten elf Monaten des vergangenen Jahres ging es bei Gästen aus dem Inland um 0,6 Prozent auf 388,4 Millionen Übernachtungen aufwärts, wie die Wiesbadener Statistiker errechnet haben. Dagegen verzeichneten die Betriebe bei Reisenden aus dem Ausland einen Rückgang um 2,2 Prozent auf 77,2 Millionen Übernachtungen. Im November sind die Werte für beide Gruppen im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen./ben/DP/zb

    TUI

    -0,32 %
    +2,96 %
    +12,53 %
    +21,05 %
    +21,36 %
    -8,05 %
    -48,78 %
    -80,65 %
    +38,51 %
    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 9,276 auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +12,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 4,68 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000EUR. Von den letzten 8 Analysten der TUI Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 7,0000EUR was eine Bandbreite von +19,46 %/-23,98 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu TUI - TUAG50 - DE000TUAG505

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über TUI. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der TUI: Diskussionen über Nachfrage‑ und Rezessionsrisiken in Deutschland und wer teure Reisen künftig zahlt, Kritik an langfristiger Performance und Abhängigkeit von externen Schocks, Barclays bestätigt Overweight mit Ziel 11,75€ (starke Hotels/Kreuzfahrten, Margenfokus), Managementziel 3% teils als zu konservativ, technisches: Ausbruch mit schwachem Volumen, US‑Abverkäufe, Forderungen nach 10€; einige Anleger tief im Verlust.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
