Deutschland-Tourismus auf Rekordkurs

neueste Erkenntnis des selbsternannten Pseudo-Aktienexperten Maximilian Berger:

TUI AG stürzt weiter ab!

Besonders intelligent sind längst nicht alle Kommentare, die in den verschiedenen Diskussionsforen auftauchen. Aber an abgrundtiefer Dummheit nicht mehr zu unterbieten sind die marktschreierischen, sensationsheischenden NACHRICHTEN (!!!?????) des Maximilian Berger, der - was für eine Zauberei! - auf eine 20jährige Erfahrung zurückblicken kann, obwohl er doch eine in Wirklichkeit gar nicht existierende Fantasiefigur ist.

Ich würde mir diesen Kommentar gerne ersparen, wenn es möglich wäre, sich der NACHRICHTEN des Maximilian Berger stillschweigend zu entledigen, indem man ihn sperrt, wie man es mit anderen Kommentatoren täte, die ausnahmslos dummes Zeug von sich geben, aber weil diese Unperson ja keine Kommentare von sich gibt, sondern NACHRICHTEN, bleibt wohl nur, ihn auf Unterlassung berufsmäßiger Verdummung zu verklagen. Denn das ist der Punkt, dass es sich ja nach eigener Aussage um keinen Laien handelt, dem notorisches sich Irren nachgesehen werden müsste, sondern um einen Profi, der für sein offensichtliches Vergnügen, Anleger mit laienhaftem Verstand tagtäglich ins Bockshorn zu jagen, eine Verantwortung trägt.



