Chance von 254,01 Prozent p.a.!

Die bisher erfolgsverwöhnte Porsche AG ist innerhalb kurzer Zeit zu einem Sanierungsfall geworden. In den ersten neun Monaten des Jahres 2025 lag die operative Marge bei lediglich 0,2 Prozent – ein Wert, der vor wenigen Monaten noch als kaum vorstellbar galt. Neben den verlorenen Marktanteilen in China kommen nun Preisaufschläge beim Export in die USA hinzu, da die dortige Regierung verstärkt auf Protektionismus setzt. Aktuell belastet eine weitere Entwicklung die europäischen Autobauer: Die Europäische Union hat neue Richtlinien für den Import von Elektroautos aus China erlassen. Dabei zeigte die EU-Kommission den chinesischen Herstellern am gestrigen Montag einen Weg auf, wie sie die im Jahr 2024 eingeführten Zusatzzölle vermeiden können. Diese Maßnahme führt dazu, dass der Preisdruck vom chinesischen Markt auf den europäischen Markt übergreift.

Seit dem Allzeithoch vom 29. Mai 2023 hat der Aktienkurs der Porsche AG in drei Phasen deutlich nachgegeben. Vom Höchststand bei 120,80 Euro fiel der Kurs bisher um rund 63 Prozent auf 44,34 Euro. Am 26. Juni 2025 erreichte die Aktie mit 39,58 Euro ein neues Allzeittief. Trotz dieser Verluste liegt das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 aktuell bei 104,95. Die Konsensschätzungen bis 2028 prognostizieren zwar wieder steigende Gewinne. So erwarten Analysten, dass der Bilanzgewinn im Zeitraum von 2025 bis 2028 um 670 Prozent zunehmen wird. Diese Prognose könnte jedoch zu optimistisch sein, da die Veränderungen in China und den USA struktureller Natur sind. Andererseits hat der Kursverlauf in den vergangenen neun Monaten einen Boden gebildet, nachdem der Kurs dermaßen nach unten gedrückt wurde, dass negative Nachrichten nur noch bedingt zu Kursverlusten führen. Solch eine Nachricht war die neue EU-Regelung, die sich besonders auf die Porsche AG auswirkt. Nachdem der Luxusautobauer über keinerlei Produktionskapazität in Fernost verfügt, kann er nicht vom Import aus China profitieren. So büßte der Kurs am gestrigen Montag über 6 Prozent ein. Eine Wette, bei der in den kommenden 13,5 Wochen die Marke bei 40,00 Euro nicht getestet werden darf, erscheint nun als risikoreicher. Dies wirkt sich jedoch positiv auf die Rendite aus.

Porsche AG Vz. (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Porsche AG (FD6DFU), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 17.04.26 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 40,00 Euro auf der Unterseite und 75,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 12. Januar 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 6,02 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 254,01 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 40,82 Euro fällt oder über den Widerstand bei 73,02 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Porsche AG (Stand: 12.01.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FD6DFU Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 5,62 / 6,02 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 40,00 Euro Basiswert: Porsche AG Vz. obere KO-Schwelle: 75,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 44,34 Euro Laufzeit: 17.04.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 254,01 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.