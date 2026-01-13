JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise auf "Underperform" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Chris Counihan bezieht sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf eine Mitteilung des Herstellers von Geschmacksstoffen und Aromen, das Geschäft mit Terpenen zu veräußern und Abschreibungen darauf sowie auf die Beteiligung Swedencare vorzunehmen. Das Terpen-Geschäft habe ohnehin verwässernd auf die Gewinnmarge gewirkt, so der Analyst. Der ebenfalls angekündigte Aktienrückkauf sollte positiv ankommen./rob/mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 17:43 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,95 % und einem Kurs von 74,36EUR auf Tradegate (13. Januar 2026, 08:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 69
Kursziel alt: 69
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
